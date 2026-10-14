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    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Михалков назвал условия прощения релокантов
    Премьер Японии заявила о тратах на макияж, ванну и мытье посуды по четыре часа в день
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Медведев: Зеленая вошь без разведданных США слепнет, мечется и паникует
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже миллиардов на ПВО
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» продать российское судно
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

    13 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян начал пересматривать свои позиции по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    «Сейчас мы замечаем очень важные детали. Судя по всему, Никол Пашинян пересматривает некоторые свои позиции, исходя из той реальности, которая сложилась вокруг Армении и вообще в целом в мире», – приводит слова Саркисяна РИА «Новости».

    По его словам, сейчас глава правительства утверждает, что интеграция зависит от готовности Евросоюза принять страну и от результатов голосования армянского народа. Политик назвал это попыткой «дать задний ход», напомнив о принятом ранее парламентом курсе на евроинтеграцию.

    Саркисян также обратил внимание на раскол в обществе, часть которого поверила в «авантюрные замыслы» руководства о диверсификации внешней политики. Он добавил, что страна не обладает экономической самодостаточностью, а внешний долг достиг 50% от ВВП, что заставляет власти постоянно брать кредиты для покрытия дефицита бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кремле напомнили стремящейся в Евросоюз Армении об опыте Турции.

    Тогда эксперты предупредили, что попытки перенять опыт Украины доведут экономику республики до упадка.

    Весной в МИД России заявили об использовании Арменией Москвы ради европейского пути.

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    14 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Российские войска поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве

    Минобороны: ВС нанесли массированный удар по энергообъектам в Киеве и Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Киеве поражен центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», который осуществлял обмен интернет-трафиком для сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также под удар попали Дарницкая ТЭЦ-4 и Киевская ТЭЦ-5, обеспечивающие электричеством предприятия ВПК и военные объекты.

    В Киевской области поражены Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и электроподстанция Киевская, отвечающая за распределение энергии из западных регионов. В Харькове и области целями стали местная ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС, снабжающие энергией объекты ВПК и подразделения украинской армии.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове, они поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в этих городах. Во вторник в Хмельницкой области Украины после ударов по предприятиям начались пожары.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    14 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Михалков назвал условия прощения релокантов

    Михалков допустил прощение вернувшихся и признавших ошибки релокантов

    Михалков назвал условия прощения релокантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Покинувших Россию с началом специальной военной операции людей можно простить, если они осознали свою ошибку и вернулись, заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

    «Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: «Я ошибалась» или «Я понял». Можно простить? Конечно», – заявил Михалков ТАСС.

    При этом режиссер отметил, что не заслуживают прощения те уехавшие, кто стал жаловаться на плохую жизнь после того, как у них кончились деньги. «За что боролись, на то и напоролись, ребята», – сказал Михалков.

    Народный артист также выразил мнение, что участники спецоперации после ее завершения не смогут понять россиян, которые равнодушно относились к событиям на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продюсер Павел Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии.

    До этого в Москве заочно арестовали покинувшего страну комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

    Также признанный иноагентом телеведущий Михаил Шац объяснил возвращение релокантов в Россию тоской по родине.

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    13 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

    MS Now: Белый дом пригрозил уволить нового пресс-секретаря за короткий брифинг

    Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга
    @ IMAGO/Ron Sachs/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа осталась крайне недовольна дебютным брифингом нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии и предупредила ее о возможном увольнении.

    В американской администрации сочли работу нового пресс-секретаря неудовлетворительной, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS Now.

    «Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьет рекорд Скарамуччи», – заявил представитель Белого дома. Он имел в виду Энтони Скарамуччи, уволенного в 2017 году всего через десять дней после назначения на пост директора по коммуникациям.

    Общение Захарии с прессой продлилось около 14 минут, из которых на вопросы журналистов ушло менее пяти минут, а ответы получили лишь три репортера.

    Пресс-секретарь объяснила скоротечность мероприятия графиком Дональда Трампа, который отправлялся на Аляску, однако отъезд президента не совпадал по времени с брифингом.

    Сам глава государства не стал критиковать подчиненную и отметил, что она провела встречу с журналистами «очень хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе внезапная отставка предыдущего пресс-секретаря застала администрацию Дональда Трампа врасплох.

    В прошлом году в Белом доме анонсировали массовые увольнения государственных служащих.

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    13 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления

    Суд Норвегии не уведомил Россию об аресте судна из-за опасности промедления

    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Норвегии принял решение арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления Москвы, сославшись на опасность промедления при исполнении решения по ходатайству украинского «Нафтогаза».

    Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи разрешил арестовать судно «Профессор Молчанов» без предварительного уведомления России. Суд признал наличие «опасности промедления» и постановил не сообщать российской стороне о ходатайстве об обращении взыскания на судно, чтобы не затруднить исполнение решения, пишет ТАСС.

    Норвежские власти задержали судно «Профессор Молчанов» 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Это было сделано по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» с целью обеспечения исполнения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Норвегии назвал арест «Профессора Молчанова» делом местного суда. В начале месяца посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

    В прошлом месяце МИД анонсировал судебное рассмотрение ареста «Профессора Молчанова».

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    14 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

    Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.

    По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

    Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

    Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.

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    14 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    ВС России поразили ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове
    @ Sasha_M/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

    В Киеве поражены центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», собиравший разведывательные сведения о российских войсках, а также Дарницкая и Киевская теплоэлектроцентрали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, снабжающие энергией военные предприятия, указало ведомство в Max.

    На территории Киевской области под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская тепловая электростанция и электроподстанция Киевская, распределяющая энергию из западных регионов. В Харьковской области поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская тепловая электростанция, обеспечивающие питанием военные объекты.

    Ранее в среду Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам в Киеве и Харькове.

    В пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки столицы к ударам по энергетике.

    В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов по украинским объектам.

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    14 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    Зеленский: США предупредили о прекращении передачи разведданных
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Украинский руководитель в интервью американской радиостанции NPR рассказал, что Вашингтон рассматривает возможность остановки обмена разведданными из-за атак на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщает Novyny.LIVE.

    «Мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили такую информацию», – заявил Зеленский.

    При этом он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона еще не прекращала передачу разведывательных данных украинской армии. По его утверждению, главной причиной роста цен на энергоносители являются боевые действия на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива.

    Зеленский также добавил, что Украина намерена оставаться стратегическим партнером США и выражает готовность делиться собственными оборонными технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Киев разведданных. В понедельник Вашингтон потребовал от украинской стороны не вредить американским потребителям. В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    14 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно

    Суд Норвегии отложил продажу судна «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза»

    Суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Норвегии отложил немедленную принудительную продажу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которой добивалась украинская компания «Нафтогаз».

    Норвежский суд отложил продажу судна, арестованного на Шпицбергене, передает РИА «Новости».

    «Требование о принудительной продаже будет отложено до последующего рассмотрения», – говорится в решении суда.

    Суд постановил отложить продажу до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения, а суд не рассмотрит их. Украинский «Нафтогаз» добивался продажи судна сразу после ареста.

    Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии в начале сентября по иску «Нафтогаза». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления.

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест судна делом местного суда.

    Ранее посольство России в Норвегии призвало освободить судно.

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    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (9)
    13 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    Колокольцев: Украинские кол-центры начали вредить другим странам
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Созданные при поддержке киевского режима мошеннические кол-центры перенесли свою деятельность в другие государства, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Пакистан.

    Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Разой Накви, в ходе которых обсуждалась проблема международной киберпреступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    «Россия на протяжении последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей кол-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны», – подчеркнул Колокольцев.

    По его словам, украинский опыт создания преступных схем сейчас тиражируется по всему миру. Граждане России и Пакистана регулярно становятся жертвами одних и тех же криминальных структур, которые занимаются телефонным мошенничеством, фишингом и криптовалютными пирамидами.

    Российская сторона выразила готовность обмениваться с зарубежными партнерами передовым опытом в выявлении IT-преступлений. В ведомстве подчеркнули, что промедление в подобных расследованиях резко снижает их эффективность.

    Ранее в России обвинили украинские спецслужбы в крышевании телефонных мошенников.

    Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления.

    На прошлой неделе задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

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    14 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна

    Премьер Латвии Кулбергс признал невозможность запрета транзита российского зерна

    Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Латвия не может самостоятельно запретить транзит российского зерна без решения ЕС, на территории республики оно уже фактически принадлежит ее западным партнерам, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

    «На данный момент Латвия не может повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», – заявил Кулбергс.

    По его словам, кабинет министров выяснил, что исключительными полномочиями по вопросам тарифов и транзита обладает Евросоюз, и на этой неделе премьер отправится в Брюссель для обсуждения ситуации, передает РИА «Новости».

    Кулбергс уточнил, что Латвия сможет предпринимать шаги в этом направлении лишь при соблюдении определенных условий, однако такие действия связаны с конкретными рисками: запрет транзита может повлечь судебные иски против республики на сумму от 200 до 800 млн евро.

    Премьер добавил, что к моменту поступления грузов из России на территорию Латвии зерно фактически уже принадлежит стратегическим партнерам страны – США, Швейцарии и Японии, где его закупают крупнейшие мировые корпорации.

    По данным Государственной налоговой службы, с начала 2026 года по сентябрь через Латвию транзитом прошло 593,66 тыс. тонн российского зерна, при этом у республики остаются контракты еще на 300 тыс. тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Латвия повысила на четверть тариф на транзит российского зерна.

    В пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.

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