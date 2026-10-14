В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

Tекст: Мария Иванова

Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.