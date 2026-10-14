В США сняли обвинения в шпионаже на Южную Корею с бывшей сотрудницы ЦРУ

В США сняли обвинения в шпионаже на Южную Корею с экс-сотрудницы ЦРУ Терри

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минюст США намерен прекратить судебное преследование экс-сотрудницы ЦРУ и Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри, которую обвиняли в работе на разведку Южной Кореи.

Ведомство согласилось приостановить судебный процесс на год, а затем полностью снять обвинения, если у женщины за это время не возникнет проблем с законом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.

Бывшую сотрудницу ЦРУ обвиняли в передаче закрытой информации представителям южнокорейской разведки. Утверждалось, что взамен она получала дизайнерские сумки, одежду, ужины в дорогих ресторанах, а также десятки тысяч долларов на скрытое финансирование ее исследовательской программы в США.

Прокуроры не стали подробно объяснять причины отказа от продолжения дела, отметив в судебных документах лишь то, что такое решение отвечает интересам государства и самой обвиняемой.

Сама женщина отрицала вину, однако в рамках сделки со следствием подписала документ о согласии с определенными фактами. В частности, она признала передачу сотруднику разведки Южной Кореи записей со встречи госсекретаря Энтони Блинкена в 2022 году, а также получение вещей на сумму более 9 тыс. долларов.

Ранее другой экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признался в передаче данных об источнике разведки представителю иностранного государства.

До этого бывший офицер спецслужб США признал вину в хищении 194 млн долларов.