Дрон ВСУ ранил женщину с дочерью в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

В селе Червоная Поляна из-за удара украинского дрона пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, передает ТАСС.

В администрации уточнили, что обе пострадавшие были госпитализированы в Горностаевскую центральную районную больницу с ранениями. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

Из-за ударов украинских военных по Алешкинскому округу погибли три мирных жителя.

Следственный комитет завел дело об убийстве после атаки беспилотников ВСУ на мирных жителей ЛНР.