Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.