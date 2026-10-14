Следственный комитет завел дело после срыва северного завоза в Эвенкию

Tекст: Ольга Иванова

Дело было заведено после рассмотрения материалов прокурорской проверки, сообщает прокуратура Красноярского края в Мах.

В августе основная кампания по доставке грузов в населенные пункты Эвенкийского района была приостановлена из-за критически низкого уровня воды в реке Нижняя Тунгуска. В результате суда с продуктами не смогли дойти до Туры.

В магазинах поселка возник дефицит овощей, фруктов, молочной продукции, муки, бутилированной воды, консервов, мяса, сыра и колбас. По данным прокуратуры, за один месяц цены на продукты питания выросли на 343%.

В Туре и некоторых поселениях Илимпийской группы был введен режим повышенной готовности по решению администрации Эвенкийского района.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Сахалин выполнил план северного завоза на 70% досрочно.

Летом президент России Владимир Путин поручил сформировать флот для северного завоза.