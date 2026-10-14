Володин поручил проверить индексацию тарифов ЖКХ в российских регионах

Tекст: Вера Басилая

Председатель Госдумы поручил главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой провести анализ индексации тарифов ЖКХ в регионах страны, передает РИА «Новости».

«Ирина Михайловна, проработайте эти вопросы, посмотрите в разрезе регионов. Это повестка именно вашего комитета. А мы поддержим», – сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Спикер отметил, что парламент ранее наделил ФАС полномочиями по снижению тарифов. Он подчеркнул, что должностные лица, ответственные за индексацию в регионах, обязаны обосновывать свои решения.

Кроме того, Володин предложил изучить опыт Москвы, Петербурга, Казани и Тюмени, где тепло- и водоснабжением управляют муниципальные предприятия, а не концессии. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина контролировать обоснованность тарифов, призвав избегать демагогии и строго спрашивать с нарушителей правительственных решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца тарифы ЖКХ в России были планово проиндексированы.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил, что платежи должны быть соизмеримы с реальными доходами граждан.

Летом Володин сообщил, что нарушения в тарифах ЖКХ 65 регионов превысили 10 млрд рублей.