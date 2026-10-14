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    14 октября 2026, 14:57 • Новости дня

    Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки отечественного дизельного топлива будут осуществляться как на мировые рынки, так и напрямую в Соединенные Штаты.

    Российское дизельное топливо будет экспортироваться на мировой рынок и поставляться в Соединенные Штаты напрямую. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с договоренностями поставки будут на мировые рынки, и в том числе в Соединенные Штаты Америки напрямую», – сказал Новак, отвечая на вопрос о направлениях экспорта.

    Вице-премьер также добавил, что ранее Россия поставляла на рынок 10-15% мирового потребления дизельного топлива, и к концу года выйдет примерно на тот же уровень. По его словам, этого объема будет достаточно, чтобы он влиял на балансировку спроса и предложения.

    «Мы можем к концу года выйти на уровень 3-3,5 млн тонн. Это тот уровень, который ранее Россия поставляла на мировые рынки уже. Это и есть те самые более 10% мирового рынка», – добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки двух стран из-за санкций ЕС.

    В понедельник Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

    Ранее глава Минфина США назвал поставки российского горючего выгодными для американцев.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Дизельная сделка России и США оказывает отрезвляющее воздействие на политиков, сомневающихся в способности Москвы добиться своих целей, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия выступает за политическое решение на Украине, однако при неготовности другой стороны к нему продолжит добиваться целей военным путем.

    Соглашение между двумя странами работает на отрезвление политиков, которые сомневаются в способности российской стороны добиться своих целей, передает ТАСС.

    «Мы всегда выступали и выступаем в пользу [политического] решения, если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем, переговорная позиция от этого противоположной стороны ослабнет», – сказал Рябков.

    По мнению дипломата, оппонентам лучше осознать этот факт как можно скорее. Он добавил, что так называемая дизельная сделка оказывает сильное вразумляющее воздействие на сомневающихся.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стали известны четыре бонуса для России от дизельной сделки с США.

    В субботу украинскую делегацию в Майами ошарашила сделка Вашингтона и Москвы.

    Переговоры США и Украины прервались из-за соглашения американской стороны с Россией.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизировалась

    Кабмин: Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизируется

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ситуация на российском рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, а рост цен на автозаправочных станциях не превышает инфляцию, заявили в правительстве по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

    Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщает кабмин.

    Во вторник вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, профильных министерств, отраслевых компаний и главы регионов.

    Минэнерго представило участникам информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В правительстве подчеркнули, что рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак пообещал полностью снабдить российский рынок топливом. В тот же день биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 0,3%.

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    13 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Рябков рассказал об успехах и нерешенных вопросах в диалоге с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и США продвигаются в решении ряда двусторонних вопросов, однако по восстановлению прямого авиасообщения и возврату российской дипсобственности изменений нет. Как сообщил Сергей Рябков, Вашингтон увязал эти темы с прогрессом в украинском урегулировании.

    Россия и Соединенные Штаты сохраняют позитивную динамику по некоторым темам на встречах, посвященных устранению взаимных претензий, передает РИА «Новости».

    «Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нет пробуксовок. То есть мы не движемся по главным вопросам, которые американцы поставили в зависимость от прогресса в украинском урегулировании», – заявил Рябков.

    По словам дипломата, к числу таких главных тем относятся восстановление прямого авиасообщения между странами и возврат российской дипломатической собственности. Он подчеркнул, что в этой сфере изменений нет, однако по другим направлениям переговорный процесс идет успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива.

    Посол России Александр Дарчиев рассказал о завершении консультаций делегации Госдумы в Соединенных Штатах.

    Кремль оценил перспективы восстановления двусторонних отношений.

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    13 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Рябков оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины

    Рябков: Без давления на Киев сдвигов на переговорах не будет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии конкретной договоренности по проведению трехсторонней встречи США, России и Украины.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины. Он отметил, что конкретной договоренности по ней на данный момент нет, сообщает РИА «Новости».

    «Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет. Возрастут ли шансы, зависит прежде всего от позиции тех, кто имеет влияние на Киев. Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контакты между Россией и США по вопросам урегулирования ситуации на Украине продолжаются

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество.


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    13 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его уверенность в большем желании России урегулировать конфликт по сравнению с Украиной основана на богатом опыте заключения сделок.

    «Всю жизнь я этим занимался – заключал сделки», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о причинах его убежденности в том, что Россия сильнее хочет урегулирования конфликта, чем Украина, его слова приводит РИА «Новости».

    Как отметил президент США, именно опыт переговорщика позволяет ему делать такие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Владимира Зеленского.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В тот же день Китай поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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    13 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в эффективности энергетического перемирия на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности об энергетическом перемирии на Украине будут успешно работать.

    Глава американской администрации Дональд Трамп прокомментировал перспективы договоренностей об энергетическом перемирии на Украине во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    «Они сработают», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В воскресенье Кремль заявил о сохранении открытости России к переговорному процессу.

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    13 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Новак поручил активизировать снабжение регионов топливом

    Кабмин поручил принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил профильным ведомствам активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению субъектов страны горючим.

    Соответствующее указание дано для поддержания стабильности, а также дальнейшей балансировки производства и потребления нефтепродуктов, передает ТАСС со ссылкой на правительство России.

    В кабмине добавили, что участникам рынка и профильным ведомствам также необходимо оперативно реагировать на колебания стоимости горючего и не допускать необоснованного завышения цен.

    В ходе совещания главы субъектов проинформировали о ситуации с обеспечением топливом, работе автозаправочных сетей и насыщении спроса. Отдельно была проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о стабилизации ситуации на российском рынке бензина и дизеля.

    В кабмине отметили, что цены на АЗС крупных нефтяных компаний выросли не выше уровня инфляции.

    В пятницу биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 0,3%.

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    14 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

    Песков заявил о продолжении работы на фоне слов США об энергоперемирии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном энергетическом перемирии с Украиной, указав на отсутствие конкретики со стороны США.

    Песков отметил, что из-за отсутствия четких параметров предлагаемого Вашингтоном режима российские силы продолжают выполнять свои задачи, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны опубликовало список объектов на Украине, по которым ночью были нанесены удары. В перечень в том числе вошли электростанции. В связи с этим журналисты спросили Пескова, значит ли это, что энергоперемирие, о котором говорили США, не устраивает Россию.

    «А о чем заявлялось? Какой очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает? Было ли это конкретизировано?» – поинтересовался Песков. Услышав отрицательный ответ, он подтвердил: «Вы абсолютно правы. Поэтому работа в этом направлении продолжается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.

    В среду в интернете появилось видео отключения электричества в Киеве после удара.

    ВС России в среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

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    14 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию

    Песков не стал подтверждать планы директора ФБР посетить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию.

    По словам Пескова, Кремлю нечего сообщить о возможных планах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя посетить Россию, передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появились сообщения, что Патель планирует приехать в Россию в середине октября. На вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить эту информацию, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

    «Нет, такие визиты, они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву. В июле сообщалось, что директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    14 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться более конкретной информации о вероятной приостановке передачи Киеву американских разведданных и ограничении работы спутниковой связи Starlink.

    В Кремле обратили внимание на противоречивые сообщения о сокращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы не знаем, что произошло со Starlink... Это какая-то совершенно разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то были ограничения на поставку развединформации, предупредительной информации о пусках. Но, с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается. Поэтому здесь нужно дождаться все-таки более или менее осязаемой информации», – заявил Песков.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США предупредили Киев о готовности прекратить передачу разведданных. Позже Владимир Зеленский подтвердил отсутствие информации от западных партнеров о пусках ракет, однако президент США Дональд Трамп опроверг остановку обмена данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский рассказал об отсутствии обсуждений с США остановки передачи разведданных.

    Украинский лидер подтвердил получение предупреждения Вашингтона о прекращении обмена информацией.

    Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг прекращение передачи разведывательных данных Киеву.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива выгодно обеим странам и оказывает значительную помощь мировому рынку.

    Соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США приносит существенную пользу не только участникам договора, но и всей глобальной экономике. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

    «Они действительно пытаются критиковать сделку по дизелю с США, которая выгодна как и России, так и США. И главное, это большая помощь глобальным рынкам», – сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    По его словам, европейские политики стремятся помешать любому экономическому взаимодействию двух государств. Несмотря на эти попытки, Москва планирует продолжать сотрудничество с Вашингтоном в соответствии с поручениями Владимира Путина.

    «Почему так ведут себя европейские коллеги, потому что они пытаются сорвать любое сотрудничество России и США. Но мы видим, что мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент Путин нам и поручает», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России заявил о кампании австралийских СМИ против «дизельной сделки» с США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал соглашение Москвы и Вашингтона взаимовыгодным. В понедельник Дмитриев охарактеризовал критику этого договора со стороны Евросоюза как лицемерие.

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    14 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК

    Новак назвал ситуацию на рынке условием ослабления санкций США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что дальнейшее смягчение американских санкций в отношении российского топливно-энергетического комплекса зависит от ситуации на рынке и двусторонних взаимоотношений.

    Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее ослабление санкций США против отечественного ТЭК. По его словам, это будет определяться состоянием энергетического рынка и характером взаимоотношений государств, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений», – сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели, комментируя возможность продления послаблений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

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