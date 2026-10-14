Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку

Песков отказался комментировать атаку беспилотников на дата-центр Сбербанка

Tекст: Елизавета Шишкова

«Был комментарий самого Сбербанка, здесь нечего добавить», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Балаково. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что дроны пытались ударить по Центру обработки данных, однако все системы банка продолжили работать штатно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сервисы Сбербанка продолжили работу без сбоев после атаки беспилотников на дата-центр в Балакове.

В мае Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны.

В прошлом году «Сбер» сообщил о трех мощных DDoS-атаках во время Восточного экономического форума.