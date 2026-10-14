Главред «Медиазоны» Смирнов заочно получил год колонии

Смирнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд назначил журналисту наказание в виде одного года лишения свободы. Ему также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Во вторник суд заочно приговорил блогера Майкла Наки* (иноагент) к 14 годам колонии. Летом суд в Москве заочно назначил Семену Слепакову (иноагент) наказание в виде обязательных работ.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом