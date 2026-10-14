Директор Лувра предупредил об угрозе закрытия музея без проведения ремонта

Figaro: Директор Лувра предупредил о риске закрытия музея без реставрации

Tекст: Мария Иванова

«Если Лувр не будет отремонтирован, модернизирован и преобразован, он очень быстро утратит свой статус и в конечном итоге будет вынужден закрыть свои двери для публики», – заявил Лерибо в интервью Figaro, передает РИА «Новости».

По его словам, музей находится в очень плохом состоянии и полностью перегружен. План модернизации Лувра рассчитан на срок до 15 лет и будет проводиться без полного закрытия для публики за счет поочередного ремонта отделов. У посетителей сохранится доступ к знаковым элементам экспозиции. Лерибо добавил, что пирамида Лувра больше не способна принимать по 9 млн человек, а популярность картины «Мона Лиза» парализует крыло Денон.

В октябре прошлого года в Лувре произошло скандальное ограбление. Злоумышленники похитили ювелирные украшения французских королев и императриц на сумму 88 млн евро. Несколько человек задержали, однако драгоценности так и не нашли. После инцидента комитет парламента подготовил доклад, в котором отметил крайне плохой уровень безопасности в главном музее страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работники Лувра отказались от предложений Минкультуры Франции для завершения забастовки.

Дирекция оставила музей закрытым после похищения экспонатов.