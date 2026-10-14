Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета России за 2025 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Отчет об исполнении бюджета за прошлый год утвержден по доходам в сумме 37,283 трлн рублей, по расходам – 42,91 трлн рублей. Бюджет исполнен с дефицитом 5,626 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП, передает РИА «Новости».

Ключевыми приоритетами стали обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников спецоперации на Украине и членов их семей, а также реализация национальных целей и проектов.

Все социальные выплаты и пособия были проиндексированы на уровень инфляции, «детский бюджет» превысил 3 трлн рублей. На поддержку промышленности в прошлом году было выделено более 1 трлн рублей. Было запущено восемь национальных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета.

На развитие транспортной системы было направлено более 1,7 трлн рублей. На развитие сельского хозяйства и сельских территорий выделено более 600 млрд рублей. Кроме того, 84 регионам были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты на 250 млрд рублей. По поручению президента регионам списали бюджетные кредиты на сумму 227 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета.

В прошлую пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.

В мае министр финансов Антон Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета.