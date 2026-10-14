В Нидерландах парализовано движение транспорта из-за забастовки

Nu.nl: В Нидерландах забастовка привела к массовым отменам автобусов и поездов

Tекст: Мария Иванова

Движение автобусов и поездов в Нидерландах парализовано из-за забастовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Nu.nl.

«Первый день общенациональной забастовки в региональном транспорте привел к отмене автобусных и железнодорожных рейсов в различных регионах и провинциях», – говорится в сообщении портала.

Работодатели предполагают, что забастовка привела к отмене половины рейсов, в то время как профсоюзы утверждают, что речь идет как минимум о 80% и что автобусы практически не ходят.

Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

На прошлой неделе массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы.

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