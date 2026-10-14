В Нидерландах парализовано движение транспорта из-за забастовки

Движение автобусов и поездов в Нидерландах парализовано из-за забастовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Nu.nl.
«Первый день общенациональной забастовки в региональном транспорте привел к отмене автобусных и железнодорожных рейсов в различных регионах и провинциях», – говорится в сообщении портала.
Работодатели предполагают, что забастовка привела к отмене половины рейсов, в то время как профсоюзы утверждают, что речь идет как минимум о 80% и что автобусы практически не ходят.
Ранее профсоюзы Нидерландов пригрозили начать новую волну забастовок регионального общественного транспорта вплоть до Рождества, если работодатели не выполнят их требования, в частности, о повышении зарплаты, улучшении графика и сохранении льгот.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.
На прошлой неделе массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы.
В прошлый вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Париже полиция «месит своих же детей».