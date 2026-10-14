Володин в шутку посоветовал «Новым людям» избавиться от слова «новые»

Спикер нижней палаты парламента на пленарном заседании обратил внимание, что представители партии трудятся в Госдуме уже долгое время. В связи с этим он посоветовал политикам обновить позиционирование, передает ТАСС.
«Новые люди», вы уже не новые. Как-то себя брендируйте, потому что пять лет прошло. Новые – это те, кто вновь приходят», – заявил Володин.
Председатель Госдумы также обратился к лидеру фракции Алексею Нечаеву, назвав свои слова товарищеским высказыванием. Он отметил креативность депутата, создавшего серьезные структуры, и выразил уверенность, что коллеги правильно воспримут подобные предложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте эксперты оценили итоги работы и перспективы партии «Новые люди».
В прошлом году Нечаев рассказал о видении будущего России.