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    14 октября 2026, 14:43 • Новости дня

    Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах

    Фальков анонсировал появление модулей по ИИ во всех вузах России с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

    С 2027 года модули по искусственному интеллекту планируется интегрировать во все российские программы высшего образования, передает РИА «Новости».

    По словам Фалькова, профильные дисциплины уже внедрены в 1433 программы, а договоренность об их повсеместном использовании достигнута с Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, министр указал на необходимость обновления перечня профессий, требующих обязательного окончания университета, пишет ТАСС.

    «Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд уже не требующих высшего образования», – заявил Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фальков сообщил о сокращении 97 тыс. коммерческих мест в вузах.

    До этого он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Ранее Минобрнауки объявило сроки завершения реформы в этой сфере.

    12 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США

    Американцы Холл и Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США
    @ nobelprize.org

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции присудил премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду.

    Ученых Роберта Холла и Майкла Вудфорда отметили наградой «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации», передает ТАСС.

    Премия по экономике была основана Государственным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия финансовой организации. Она присуждается по тем же правилам, что и классические нобелевские номинации, а денежная часть отчисляется Нобелевскому фонду. Правом номинировать кандидатов обладают члены академии, лауреаты прошлых лет и профессора скандинавских университетов.

    Всего с 1969 по 2025 год награда присуждалась 57 раз, ее получили 99 ученых.

    В разные годы трое наших соотечественников были удостоены этой премии. В 1971 году ее получил Саймон Кузнец, в 1918–1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, затем эмигрировавший в США. Он был награжден за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития». В 1973 году за развитие метода «затраты – выпуск» был награжден американский ученый российского происхождения Василий Леонтьев,

     В 1975 году премией был отмечен советский математик и экономист Леонид Канторович. Совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом его наградили за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Шведская королевская академия наук назвала лауреатов Нобелевской премии по экономике. Обладателями премии стали американские ученые Джоэль Мокир и Питер Хауит, а также французский исследователь Филипп Агьон за объяснение инновационного экономического роста.

    Один из обладателей этой награды Агьон дал Европе совет по поводу отношений с США и Китаем.

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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    12 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобрнауки России выступило с инициативой организовать проведение вузовских олимпиад по тем же жестким требованиям, что и ЕГЭ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

    «Один из принципов, который мы предложили – и все коллеги поддерживают – это вузовские олимпиады, сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же требованиям жестким, как организуется ЕГЭ», – заявил Фальков на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА «Новости».

    Министр также напомнил, что количество вузовских олимпиад в России уже сокращено с 83 до 60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РАН Геннадий Красников заявил о необходимости баланса при зачислении победителей олимпиад в вузы.

    В прошлом году Минобрнауки решило зачислять победителей и призеров олимпиад за счет средств вузов при нехватке для них бюджетных мест.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    13 октября 2026, 02:32 • Новости дня
    Новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Новый стандарт среднего общего образования впервые закрепил единый базовый перечень обязательного оборудования для учебных кабинетов во всех российских школах, сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    «Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории», – сказал Костенко.

    По словам эксперта, стандарт включает перечень мебели и систем хранения, а также средств обучения по конкретным предметам. Для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практикумов по оптике, механике, молекулярной физике и термодинамике, демонстрационные наборы и приборы, веб-камера, видеокамера для работы с оптическими приборами, телескоп, модели ракет-носителей, а также справочники, таблицы, портреты ученых и другие пособия, передает РИА «Новости».

    Для изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в перечень внесены противогазы, санитарные носилки, оружейный сейф, макет автомата Калашникова и комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам, а для кабинета математики – модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски.

    Костенко подчеркнул, что переход к новым требованиям будет постепенным и на полное оснащение кабинетов предусмотрен переходный период в несколько лет, без жесткого требования выполнить его к 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

    В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.

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    12 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    В ФИПИ назвали предметы с изменением количества заданий в ЕГЭ

    ФИПИ: Число заданий в ЕГЭ изменится по истории и математике

    Tекст: Катерина Туманова

    В контрольных измерительных материалах единого госэкзамена по истории и профильной математике в 2027 году увеличится число заданий, говорится в материалах Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

    В контрольных материалах по истории добавится одно задание. В текущем году школьникам предстоит решить 21 задачу, а в 2027 году их станет 22, передает РИА «Новости».

    Увеличение объема экзаменационной работы связано с добавлением третьего задания на анализ исторического источника. При этом количество задач высокого уровня сложности останется прежним.

    Изменения затронут также профильный экзамен по математике. В 2027 году выпускникам предложат решить 20 заданий вместо нынешних 19.

    Базовый уровень тестирования по математике останется без корректировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.

    Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ.

    Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку.

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    12 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Ученые МГУ раскрыли детали готовящейся миссии к астероиду Апофис

    МГУ начал подготовку миссии для изучения происхождения астероида Апофис

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора НИИЯФ МГУ Владислав Оседло сообщил, что готовящаяся российская миссия к астероиду Апофис позволит получить уникальные данные о его происхождении.

    Российский аппарат поможет дистанционно изучить элементный состав небесного тела, передает ТАСС.

    «Один из [приборов, которые планируются к установке на борту,] – гамма-спектрометр. По гамма-излучению вещества можно дистанционно определять его элементный состав и получить принципиально новую информацию о происхождении и эволюции вещества астероида», – рассказал Оседло.

    Астероид размером около 350 метров приблизится к планете на расстояние 32 тыс. км 13 апреля 2029 года. Ученый отметил, что сближение станет уникальным физическим экспериментом, который позволит изучить влияние гравитационного поля Земли на поверхность объекта.

    Технические параметры космического аппарата в настоящее время прорабатывают специалисты вуза. Для наблюдений за Апофисом вблизи также запланированы миссии НАСА и Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца у японского космического зонда «Хаябуса-2» сломался последний двигатель. Летом этот аппарат успешно пролетел мимо астероида Торифунэ.

    В прошлом году эксперты объяснили исчезновение данных НАСА об астероиде.

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    14 октября 2026, 04:54 • Новости дня
    Минпросвещения решило сократить объем внеурочной деятельности для 10-11 классов

    Tекст: Антон Антонов

    Предельный объем внеурочной деятельности для учащихся 10–11-х классов составит 680 часов за два года обучения вместо 700 часов, планируемых ранее, следует из федерального образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения.

    Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для среднего общего образования начнет действовать с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Внеурочная деятельность будет организована по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.

    Формы проведения включают художественные, хоровые, культурологические, филологические студии, школьные спортивные клубы, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, а также экскурсии и военно-патриотические объединения. Участие в них останется добровольным и будет зависеть от выбора школьников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах.

    Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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    14 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Ученые впервые обнаружили в России редкую европейскую бабочку

    В Адыгее впервые выявили редкую европейскую бабочку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Южного федерального университета впервые обнаружили в Адыгее редкую европейскую бабочку из семейства листоверток, сообщила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова.

    «Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», – заявила Слюнькова РИА «Новости».

    Ранее считалось, что эта бабочка обитает только в Центральной и Западной Европе. По словам специалиста, пока сложно сказать, жил ли данный вид в Адыгее раньше или произошло естественное расширение его ареала из-за схожего климата.

    Слюнькова отметила, что в отличие от многих других листоверток, являющихся вредителями лесного и сельского хозяйства, этот вид абсолютно безопасен для культурных растений. Бабочки, размах крыльев которых составляет 14-16 миллиметров, питаются исключительно дизентерийной блошницей.

    Обнаружение нового вида поможет ученым лучше понять процессы миграции насекомых в условиях изменения климата. Исследования проводятся в рамках масштабного проекта ЮФУ по изучению бабочек-листоверток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке.

    Новые виды клопов получили название в честь Тейлор Свифт из-за их внешнего вида.

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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