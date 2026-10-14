В Крыму открыли новую горную дорогу в обход Алушты

В Крыму запустили движение транспорта по новой четырехполосной горной дороге в обход Алушты, передает РИА «Новости».
Магистраль протяженностью 7,8 км пролегает через село Изобильное. Как сообщили в пресс-службе генподрядчика строительства АО «ВАД», трасса частично расположена в горной местности.
Инфраструктура включает две транспортные развязки на разных уровнях, мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, семь путепроводов и около 1,4 км подпорных стен.
Расчетная скорость движения автомобилей по готовой трассе составит 100 км в час по основному ходу дороги и 60 км в час на горном участке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство выделило 3 млрд рублей на дороги к российским курортам.
Летом Балицкий доложил президенту о полном контроле над трассой в Крым.
В июне на трассе «Новороссия» развернули комплексы РЭБ для подавления Starlink.