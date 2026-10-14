Адвокаты обвиняемого в подрыве «Северных потоков» потребовали закрыть дело

В Высшем земельном суде Гамбурга сторона защиты заявила, что Сергей Кузнецов обязан хранить молчание об обстоятельствах диверсии, приказах и лицах, их отдавших, передает ТАСС.
По словам адвокатов, отсутствие возможности раскрыть эти сведения делает проведение справедливого судебного разбирательства невозможным.
Кроме того, защита настаивает, что газопроводы следует рассматривать в контексте конфликта на Украине, а не как сугубо гражданские объекты. В связи с этим юристы планируют просить о закрытии дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый назвал себя уроженцем Омска.
Прокурор в ФРГ заявил, что заказчиками подрыва «Северных потоков» выступают власти Украины.
Суд Гамбурга приступил к рассмотрению уголовного дела.