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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня

    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    14 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии

    Президент США Трамп анонсировал старт масштабной разведки нефти в Гренландии

    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале масштабных работ по разведыванию запасов нефти, газа и минералов на территории Гренландии.

    О планах масштабной добычи полезных ископаемых на острове американский лидер рассказал в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти в этом регионе превышают показатели почти любой другой страны мира. Кроме того, президент подчеркнул оборонный потенциал острова, отметив, что любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию, где американская система обороны сможет без труда перехватывать беспилотники, ракеты и любые другие новые виды вооружений.

    Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов, однако их освоение осложняется суровыми природными условиями и недостатком инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой. Также в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии. Американская сторона усомнилась в достаточности защиты острова.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Дизельная сделка России и США оказывает отрезвляющее воздействие на политиков, сомневающихся в способности Москвы добиться своих целей, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия выступает за политическое решение на Украине, однако при неготовности другой стороны к нему продолжит добиваться целей военным путем.

    Соглашение между двумя странами работает на отрезвление политиков, которые сомневаются в способности российской стороны добиться своих целей, передает ТАСС.

    «Мы всегда выступали и выступаем в пользу [политического] решения, если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем, переговорная позиция от этого противоположной стороны ослабнет», – сказал Рябков.

    По мнению дипломата, оппонентам лучше осознать этот факт как можно скорее. Он добавил, что так называемая дизельная сделка оказывает сильное вразумляющее воздействие на сомневающихся.

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    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стали известны четыре бонуса для России от дизельной сделки с США.

    В субботу украинскую делегацию в Майами ошарашила сделка Вашингтона и Москвы.

    Переговоры США и Украины прервались из-за соглашения американской стороны с Россией.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин начала украинского конфликта стали направленные против России заявления его предшественника Джо Байдена.

    Действия 46-го президента США спровоцировали начало боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика телекомпании Gray Media.

    «Этой войны не должно было быть. Если бы президентом был я, если бы на тех выборах не было фальсификаций, войны Украины и России не было бы», – сказал Трамп.

    Во вторник Дональд Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию.

    Ранее сообщалось, что ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа.

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    13 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Трамп отверг заявления о нарушении Россией договоренностей с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.

    Президент США отверг утверждения, что Москва якобы не соблюдает «энергетическое перемирие», и в качестве встречного аргумента напомнил о недавних действиях украинской стороны, передает ТАСС.

    «А Украина нанесла удары по многим объектам за день до этого», – заявил Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя инсинуации в адрес России.

    Американский лидер также добавил, что участники конфликта регулярно наносят удары друг по другу. При этом он выразил уверенность, что в конечном итоге противостояние полностью завершится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о ночной попытке ВСУ атаковать российский энергообъект.

    В МИД России заявили, что Киев проигнорировал мораторий США на удары по энергетической инфраструктуре.

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    13 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Рябков рассказал об успехах и нерешенных вопросах в диалоге с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и США продвигаются в решении ряда двусторонних вопросов, однако по восстановлению прямого авиасообщения и возврату российской дипсобственности изменений нет. Как сообщил Сергей Рябков, Вашингтон увязал эти темы с прогрессом в украинском урегулировании.

    Россия и Соединенные Штаты сохраняют позитивную динамику по некоторым темам на встречах, посвященных устранению взаимных претензий, передает РИА «Новости».

    «Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нет пробуксовок. То есть мы не движемся по главным вопросам, которые американцы поставили в зависимость от прогресса в украинском урегулировании», – заявил Рябков.

    По словам дипломата, к числу таких главных тем относятся восстановление прямого авиасообщения между странами и возврат российской дипломатической собственности. Он подчеркнул, что в этой сфере изменений нет, однако по другим направлениям переговорный процесс идет успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива.

    Посол России Александр Дарчиев рассказал о завершении консультаций делегации Госдумы в Соединенных Штатах.

    Кремль оценил перспективы восстановления двусторонних отношений.

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    13 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Рябков оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины

    Рябков: Без давления на Киев сдвигов на переговорах не будет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии конкретной договоренности по проведению трехсторонней встречи США, России и Украины.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины. Он отметил, что конкретной договоренности по ней на данный момент нет, сообщает РИА «Новости».

    «Как я понимаю, конкретной договоренности на этот счет нет. Возрастут ли шансы, зависит прежде всего от позиции тех, кто имеет влияние на Киев. Без должного нажима на Киев никаких сдвигов не будет», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контакты между Россией и США по вопросам урегулирования ситуации на Украине продолжаются

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество.


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    13 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его уверенность в большем желании России урегулировать конфликт по сравнению с Украиной основана на богатом опыте заключения сделок.

    «Всю жизнь я этим занимался – заключал сделки», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о причинах его убежденности в том, что Россия сильнее хочет урегулирования конфликта, чем Украина, его слова приводит РИА «Новости».

    Как отметил президент США, именно опыт переговорщика позволяет ему делать такие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Владимира Зеленского.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В тот же день Китай поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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    13 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве III Международного Екатерининского форума, в котором заявил о содействии иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

    Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

    Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

    «Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

    «Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

    Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

    Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

    Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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    13 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в эффективности энергетического перемирия на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности об энергетическом перемирии на Украине будут успешно работать.

    Глава американской администрации Дональд Трамп прокомментировал перспективы договоренностей об энергетическом перемирии на Украине во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    «Они сработают», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В воскресенье Кремль заявил о сохранении открытости России к переговорному процессу.

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    14 октября 2026, 09:11 • Новости дня
    Захарова: Трамп, говоря о выборах на Украине, озвучил нормы из конституции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что президент США Дональд Трамп лишь напомнил об украинской конституции, однако Владимир Зеленский принял это на свой счет, выдав нелегитимность собственного положения.

    Как уточнила Захарова, слова американского лидера о необходимости проведения выборов на Украине не содержали перехода на личности, однако ответная реакция выдала уязвимость киевских властей, передает радио Sputnik.

    «Он что сказал? Что Банковую должен покинуть какой-то конкретный гражданин Украины? Он разве его назвал фамилию? Он сказал то, что вообще написано в украинской конституции и во всех законах Украины. Что уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы, как говорится, часики-то тикают, и уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине. Он только это сказал», – пояснила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Трамп не давал личностных оценок. По ее словам, Зеленский перетянул эту тему на свою сторону, тем самым признавшись, что его положение не соответствует ни украинскому законодательству, ни воле народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

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    14 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Суд в США обязал Белый дом вернуть доступ журналистам CNN и Politico

    Axios: Суд в США обязал администрацию Трампа пускать журналистов в Белый дом

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд США обязал администрацию президента Дональда Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.

    Американский суд постановил, что администрация Дональда Трампа обязана продолжить пускать представителей телеканалов CNN, MS NOW и издания Politico на территорию резиденции президента на время судебного разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Как уточняет издание, решение суда распространяется только на допуск представителей прессы на саму территорию Белого дома. Оно не гарантирует журналистам доступ в ключевые помещения, такие как Овальный кабинет, или на борт президентского самолета.

    Дональд Трамп запретил этим трем изданиям работать в Белом доме 18 сентября, обвинив их в распространении фейковых новостей.

    В ответ СМИ подали иск против американской администрации, заявив о нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Ранее сообщалось, что Белый дом купил рекламу на лишенных доступа в резиденцию каналах.

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