Узбекистан и Россия договорились о контрактах на 4,7 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по подготовке новых совместных проектов и контрактов на 4,7 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

«По итогам двух важных мероприятий с Российской Федерацией у нас подписан пакет инициатив практически на 4,7 млрд долларов. Туда входят инвестиционные проекты, туда входят и торговые контракты», – заявил глава департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов.

На минувшей неделе в Фергане состоялись заседание Совета регионов Узбекистана и России, а также 27-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Достигнутые договоренности охватывают практически все промышленные направления, отметил Тургунов. Речь идет об электротехнике, химии, нефтехимии, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, транспорте, строительных материалах, легкой и пищевой промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана.

В прошлом месяце Москва и Ташкент договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией. Летом две страны создали офис социальных инициатив.