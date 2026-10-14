Приставы начали взыскивать с Джигана долг по алиментам в 1,7 млн рублей

Исполнительное производство на Дениса Устименко завели 7 октября. Взыскание 1,737 млн рублей долга осуществляется по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов, выданному в июле 2020 года, передает РИА «Новости».
Telegram-каналы сообщали, что приставы арестовали дом исполнителя в Подмосковье из-за долгов перед бывшей женой, блогером Оксаной Самойловой.
На прошлой неделе Джиган попал в базу судебных приставов из-за долга по алиментам.
В начале месяца суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении исполнителя в родительских правах.
В прошлом месяце она потребовала через суд ограничить Джигана в этих правах.