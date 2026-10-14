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    14 октября 2026, 14:01 • Новости дня

    Суд выписал Моргенштерна из проданной им квартиры в Москве

    Суд в Москве выписал Моргенштерна из квартиры по иску новой владелицы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета рэпера Алишера Моргенштерна* (иноагент), который не выписался из квартиры после ее продажи.

    Новая собственница квартиры обнаружила, что артист не снят с регистрационного учета, несмотря на его обещания выписаться. По этой причине она обратилась в суд с требованием снять Моргенштерна с учета, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

    На заседании суда присутствовал только юрист истца, представители артиста не явились.

    В начале месяца защита Моргенштерна попросила списать штраф со спецсчета музыканта.

    В прошлом месяце приставы решили взыскать с него штраф более 8,2 млн рублей.

    В сентябре суд назначил дату слушаний о выселении рэпера из квартиры в Москве.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    11 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

    В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    11 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

    В субботу военные сбили 15 дронов.

    В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.


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    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    13 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве сгорел маршрутный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.

    На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.

    «На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.

    В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.

    В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.

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    11 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Синоптик Леус спрогнозировал поздний первый снег в Москве

    Ведущий специалист «Фобоса» Леус предрек поздний первый снег в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятность выпадения первого снега в Москве позже средних многолетних дат крайне велика.

    Выпадение первого снега и формирование снежного покрова в Москве в этом году ожидаются позже обычных сроков, передает ТАСС со ссылкой на метеоролога.

    «В Москве в XXI веке средняя дата выпадения первого снега приходится на 18 октября, а первый временный снежный покров, в среднем, формируется третьего ноября. Высока вероятность, что оба эти явления будут отмечены в столице существенно позднее средних многолетних сроков», – заявил Леус.

    Синоптик добавил, что в регионах Сибири и Дальнего Востока уже активно формируется снежный покров. Наиболее высокие сугробы зафиксированы на станции Бохапча в Магаданской области, где уровень снега достиг 41 сантиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

    В четверг специалисты спрогнозировали Центральной России позднюю зиму.

    В понедельник метеорологи рассказали о потеплении в Москве.

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    11 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву рейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за временных ограничений по безопасности в московских аэропортах более 25 летевших в столицу самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в другие города.

    Более 25 направлявшихся в Москву самолетов совершили посадки на запасных аэродромах в связи с ограничениями в столичных аэропортах, пишет ТАСС.

    В Шереметьево не смогли приземлиться 11 рейсов из Саратова, Перми, Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга. «Рейсы направлены в Нижний Новгород, Петербург, Казань, Самару и Ярославль», – пояснили в аэропорту.

    Еще девять самолетов, следовавших во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Петербурга и Махачкалы, ушли на запасные аэродромы. Кроме того, шесть рейсов в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша временно приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.

    В тот же день аэропорт Жуковский изменил расписание рейсов из-за ограничений.

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    11 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве предстоящей ночью

    Гидрометцентр: В Московском регионе предстоящей ночью ожидается сильный дождь

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на понедельник местами в Московском регионе ожидается сильный дождь, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    «Предстоящей ночью на фоне облачной погоды в Москве и Подмосковье ожидается дождь, по области – местами сильный», – сообщили в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

    Осадки прогнозируются при температуре воздуха 9-11 градусов тепла в столице и от 6 до 11 градусов в Подмосковье. Ветер будет южным со скоростью 6-11 м/с.

    Днем 12 октября в столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Воздух в Москве прогреется до 16-18 градусов, по области – от 14 до 19 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе.

    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    11 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов

    Росавиация: Четыре аэропорта Москвы временно ограничили полеты

    Tекст: Ольга Иванова

    В целях обеспечения безопасности в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прибытие и отправление рейсов.

    Временные меры затронули четыре воздушные гавани столичного региона, передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.

    Во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    Четыре самолета из Турции развернулись на пути в столицу.

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