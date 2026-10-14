Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам НАТО

В НАТО заявили об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России

«Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянса», – заявил Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии, передает РИА «Новости».

Генсек подчеркнул, что НАТО готова отреагировать в случае обнаружения признаков подготовки нападения. «Если мы увидим сосредоточение сил, мы отреагируем на это», – сказал он.

Рютте добавил, что у альянса есть необходимые оборонные планы для защиты территории государств-членов, отметив, что НАТО является оборонительным объединением. При этом альянс за последние годы увеличил число многонациональных боевых групп на восточном фланге до девяти, включая новую группу в Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи раскрыл план отражения потенциального нападения России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дурдомом доклад альянса о готовности к нападению.