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    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня

    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    13 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме назначили 145 депутатов ЕР на руководящие должности в комитетах и комиссиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума утвердила депутатов «Единой России» первыми заместителями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Как сообщила партия, назначения получили 145 парламентариев. Решения приняты на втором пленарном заседании нижней палаты девятого созыва.

    Первыми заместителями председателей комитетов избраны 57 единороссов. В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов эти посты заняли Светлана Бессараб, Дарья Лантратова и Владимир Сайбель. В бюджетном комитете первыми зампредами стали Ольга Ануфриева, Леонид Симановский и Глеб Хор, в комитете по энергетике – Геннадий Букаев, Павел Завальный и Юрий Станкевич, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Первыми заместителями председателя комитета по обороне назначены Андрей Красов и Дмитрий Саблин. В комитете по безопасности и противодействию коррупции эти должности получили Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Адам Делимханов, по международным делам – Андрей Климов, Дмитрий Савельев и Шамсаил Саралиев.

    Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ирина Панькина – по уголовному и административному законодательству. Антон Горелкин занял аналогичный пост в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Госдума также утвердила заместителей председателей комитетов. В комитете по обороне ими стали Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов. Александр Суразов назначен зампредом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, Станислав Кочев – по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Балдан Цыдыпов вошел в число заместителей председателя комитета по науке и высшему образованию, Александра Родионова – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Дашибал Мункожаргалов стал зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Энвер Набиев – по делам национальностей, Антон Старостин – по молодежной политике.

    В комитете по международным делам заместителями председателя избраны Светлана Журова и Вячеслав Никонов. Евгений Попов назначен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Зураб Макиев и Александр Шелковой – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Еще 11 представителей партии получили должности в комиссиях Госдумы. Первыми зампредами стали Раиса Кармазина – в комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты, Василий Пискарев – по депутатской этике, Светлана Разворотнева – по обеспечению жилищных прав граждан, Анатолий Выборный – по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

    Заместителями председателей комиссий избраны Дмитрий Каденков, Евгений Казаков, Марина Секержитская, Александр Жуков, Евгений Ревенко, Александр Якубовский и Жанна Рябцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву.

    За день до этого «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов. Тогда была образована фракция «Единая Россия» в Госдуме в составе 350 депутатов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    14 октября 2026, 02:46 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС О'Салливан: Большинство стран не соблюдают санкции к России

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран мира не считают нужным соблюдать европейские рестрикции против России из-за отсутствия мандата ООН, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности.

    «Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать. Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», – посетовал О'Салливан.

    Он добавил, что у западных производителей нет технической возможности контролировать дальнейший путь своей продукции после того, как она несколько раз сменит владельца, передает РИА «Новости».

    «Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», – отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских ограничений и обсудила возможные новые запреты.

    О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

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    14 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила Украине продавать зерно в Африку и Азию

    Еврокомиссар Кос: Украина может продавать зерно в Африку и Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна в особом порядке войти в общую аграрную политику ЕС и продавать зерно на рынки Африки и Азии, чтобы не усугублять перепроизводство в Евросоюзе, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

    «Что касается договоренностей по сельскому хозяйству, Украина должна будет стать частью общей аграрной политики Евросоюза в специально оговоренном порядке. Как именно это произойдет – это будут обсуждать страны ЕС и, конечно, сама Украина. Детали будут определять страны – члены ЕС во время переговоров о приеме Украины по пятому переговорному кластеру. Мы в Еврокомиссии хотим защищать европейских фермеров и одновременно помочь Украине продавать ее продукцию на ее традиционных рынках», – сказала Кос.

    Позднее она уточнила, что под традиционными рынками Еврокомиссия понимает Африку, Азию и Ближний Восток, куда, по ее словам, Украина должна иметь возможность экспортировать аграрную продукцию. Еврокомиссия пока не понимает, как аграрный сектор на Украине сможет вписаться в европейский рынок, который уже сталкивается с перепроизводством, передает ТАСС.

    Аграрный характер экономики на Украине создает для стран ЕС серьезные трудности, поэтому переговорный блок по сельскому хозяйству в переговорах о вступлении пока не открыт.

    Общая аграрная политика ЕС, призванная поддерживать сельское хозяйство государств Евросоюза, включая масштабные субсидии фермерам, сейчас получает более трети бюджета ЕС. В случае приема Украины в Евросоюз ситуация, по оценке Еврокомиссии, может резко обостриться из-за больших объемов и значительно более низкой себестоимости украинской продукции по сравнению с европейской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, менее половины европейцев поддержали скорейшее вступление Украины в ЕС.

    Украина заявила, что не согласна на вступление в Европейский союз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна.

    Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

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    13 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета

    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год заявил о необходимости повысить эффективность каждого государственного рубля.

    Государственная дума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладами перед парламентариями выступили министр финансов России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА «Новости».

    «Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

    По его словам, в настоящее время у депутатов выросла ответственность независимо от политической принадлежности, поэтому необходимо трезво оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. Володин напомнил, что бюджеты девяностых годов ничего не решали и лишь создавали проблемы.

    Спикер нижней палаты парламента также призвал министерство финансов делать все возможное для повышения эффективности бюджетного рубля, назвав это одним из ключевых ресурсов государства. Он отдельно отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона при передаче соответствующих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах.

    В понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

    В пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.

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    14 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Убийство рядом с Европарламентом вызвало панику среди сотрудников ЕС

    Politico: Убийство у Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Убийство человека в непосредственной близости от здания Европарламента в Брюсселе вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников из-за ухудшения криминогенной обстановки.

    Мужчину застрелили в понедельник вечером на улице Вирц неподалеку от Европарламента, Европейского экономического и социального комитета и Европейского комитета регионов. Следователи предполагают, что преступление связано со сведением счетов организованных преступных групп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Организованная преступность в целом представляет угрозу для наших институтов, однако этот инцидент не связан с ЕС», – заявил прокурор Брюсселя Жюльен Муани.

    Представитель профсоюза сотрудников европейских институтов Кристиано Себастьяни отметил, что после происшествия работники прислали множество сообщений, выражающих страх за свою безопасность. Ситуация с преступностью в городе заметно ухудшилась в последние годы.

    Издание напоминает, что сотрудники ранее неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале Брюсселя. В прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий Евросоюза, а в 2023 году помощник депутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Брюсселе произошла стрельба из автомата Калашникова.

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    14 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    ЕС открыл переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении по двум кластерам

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз открыл с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении еще по двум тематическим кластерам членства, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Евросоюз открыл с Украиной переговоры по кластерам «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», передает РИА «Новости».

    «Сегодня ЕС и Украина сделали еще один важный шаг в процессе вступления», – говорится в заявлении.

    Одновременно Евросоюз открыл переговоры с Молдавией по данным кластерам, передает ТАСС.

    По оценке Еврокомиссии, Молдавия могла бы перейти к этим кластерам еще в июле, однако страна включена в одну группу расширения с Украиной, поэтому ключевые этапы переговоров о вступлении для государств одной группы проходят синхронно, и открытие новых блоков для Кишинева зависит от готовности стран ЕС двигаться вперед в переговорах с Киевом.

    Процесс переговоров о приеме новых членов в ЕС разбит на 33 главы, объединенные в шесть тематических кластеров.

    Для завершения переговоров по открытым главам установлены контрольные показатели, выполнение которых будет оцениваться позднее и не ведет к автоматическому вступлению в Евросоюз.

    Кандидатам на вступление необходимо привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, выполнить все условия по каждому разделу и получить единогласное одобрение стран объединения для приема.

    Черногория ведет переговоры о вступлении с июня 2012 года, а Сербия – с января 2014 года, при этом, несмотря на открытие множества переговорных глав, обе страны до сих пор не стали членами Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия предложила Украине направлять избыточные объемы зерна на рынки Африки и Азии.

    В понедельник Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    13 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Володин предрек Макрону и Шольцу судьбу Байдена

    Володин предрек Макрону и Шольцу политическое забвение по примеру Байдена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политические карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца закончатся забвением, как это произошло с бывшим президентом США Джо Байденом.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что американский политик много «наворотил», однако сейчас о нем никто не вспоминает, передает ТАСС.

    «Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушел Байден», – сказал Володин.

    Кроме того, председатель Госдумы заявил о постоянных попытках врагов дискредитировать российскую политическую систему. По его словам, оппонентов задевает тот факт, что демократия в стране опирается на волю народа, являясь более открытой и конкурентной.

    Володин подчеркнул, что противники России регулярно упрекают Москву в несоответствии неким стандартам, однако их собственные стандарты представляют собой фактическое отсутствие демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    13 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    В Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики

    Спецпредставитель Евросоюза признал пределы возможностей санкционной политики

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что возможности санкционной политики Евросоюза имеют объективные пределы и не гарантируют достижения поставленных целей.

    Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности констатировал неспособность рестрикций гарантировать выполнение поставленных задач, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны понимать, что возможности санкций всегда имеют пределы», – заявил О'Салливан.

    В качестве примеров неэффективности ограничений он привел развитие КНДР и Ирана в условиях многолетнего давления.

    Спецпредставитель Евросоюза признал, что запреты на передачу критически важных технологий далеко не всегда позволяют предотвратить их распространение.

    О'Салливан добавил, что технологические изменения существенно усложнили применение рестрикций и экспортного контроля, заметно снизив возможности государств полностью контролировать распространение технологий и продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России.

    В понедельник постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило европейские ограничительные меры с игрой отчаявшегося картежника.

    В прошлом месяце министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет умолять об отмене рестрикций.

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    14 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Киргизия отказалась принимать беженцев из Европы в обмен на рабочие места

    Бишкек отказался принимать беженцев из Европы в обмен на квоты для рабочих

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что республика категорически против предложения европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на трудоустройство своих граждан в Европе.

    Киргизия не согласится на предложение европейских стран принимать беженцев из Афганистана и Африки в обмен на рабочие места для граждан республики в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

    «Европа заинтересована в привлечении квалифицированных специалистов из Кыргызстана. Но у них есть встречное условие, с которым мы не согласны. Они говорят, что будут принимать наших соотечественников, но мы, как третья страна, должны принять находящихся у них мигрантов из Афганистана и Африки. Мы категорически против», – заявил Кулубаев.

    Министр подчеркнул, что целенаправленные переговоры на таких условиях Бишкек вести не будет. Он добавил, что граждане страны могут самостоятельно поехать и работать в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из Евросоюза.

    В прошлом месяце Греция призвала ускорить высылку нелегальных беженцев в Руанду.

    Летом Италии предрекли возвращение тысяч мигрантов из других европейских стран.

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    14 октября 2026, 08:58 • Новости дня
    Ле Пен заявила о потере фон дер Ляйен доверия правительств ЕС

    FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих европейских правительств.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.

    Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.

    В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.

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    14 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    Суд ЕС допустил рассмотрение иска VK об отмене санкций без слушаний

    В Евросоюзе не исключили закрытое рассмотрение иска компании VK против санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общий суд Евросоюза может вынести решение по иску российской технологической компании VK об отмене введенных против нее санкций без проведения открытых судебных заседаний.

    Российская компания VK подала иск против Совета ЕС 7 октября, оспаривая включение в санкционные списки и требуя отменить введенные в июле ограничения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.

    «Судебные заседания, как правило, являются открытыми, однако Общий суд ЕС может также вынести решение по делу без проведения судебного заседания», – заявили в пресс-службе суда.

    На начальном этапе процедура предусматривает передачу иска ответчику и обмен письменными позициями сторон. В суде уточнили, что материалы не публикуются, а точные сроки ответа Совета ЕС пока неизвестны. Краткое изложение требований VK будет размещено в Официальном журнале ЕС, однако само исковое заявление публиковать не планируют.

    Россия неоднократно подчеркивала нелегитимность и необоснованность односторонних ограничений Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпредставитель ЕС указал на несоблюдение санкций к России большинством стран.

    Во вторник в Евросоюзе признали ограниченный эффект санкционной политики.

     Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что новые европейские ограничения отрицают сами себя.

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    14 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

    Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы, действующие только на территории страны выдачи.

    Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

    Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.

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    14 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Лондон отказался вводить пошлины на китайские автомобили

    The Guardian: Британия не стала облагать китайские авто пошлинами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр бизнеса Британии Джонатан Рейнолдс заявил, что правительство не будет вводить импортные пошлины на автомобили из Китая ради сближения с Евросоюзом, и отверг опасения по поводу «черного хода» на рынок ЕС.

    Министр бизнеса Джонатан Рейнолдс заявил, что британское правительство не станет менять торговые правила и вводить пошлины на автомобили из Китая под давлением Евросоюза, настаивающего на выравнивании подходов Лондона и Брюсселя к китайскому импорту, пишет The Guardian.

    «Я просто хочу прояснить: когда мы принимаем любое решение в сфере торговли, касающееся защитных пошлин в отношении ЕС, оно основано на интересах Британии, а не на просьбах какой-то другой страны», – заявил Рейнолдс во время торговой поездки в Индию. Он напомнил, что в 2024 году Лондон уже тщательно изучал вопрос пошлин на китайские автомобили и продолжает держать его под контролем, учитывая потребности промышленности и экспортный характер британского автопрома.

    На фоне пошлин ЕС до 45% на китайские электромобили в Брюсселе опасаются, что китайские компании смогут использовать Британию как «черный ход» на единый рынок, в том числе через возможное производство машин Chery на заводах Nissan в северной Англии. Рейнолдс отверг такие опасения, указав, что в стране пока нет крупных китайских автопроизводителей, выпускающих машины для поставок в ЕС, и признал, что санкции против китайских товаров возможны в будущем, но предупредил о риске ответных мер Пекина против британских компаний вроде Jaguar Land Rover.

    Министр связал спор о пошлинах с подготовкой к ноябрьскому саммиту Британия – ЕС в Брюсселе, который премьер Эндрю Бернхэм рассматривает как первый шаг к возможному возвращению в Евросоюз и расширению доступа к единому рынку, таможенному союзу или членству. Он подчеркнул, что включение Британии в новые европейские правила Made in Europe выгодно самому ЕС из-за тесной интеграции цепочек поставок, и параллельно продвигает соглашение о свободной торговле с Индией, уже снизившее индийские пошлины на шотландский виски со 150% до 75% и открывающее путь к взаимному признанию юридических квалификаций и инвестициям в Британию на сумму свыше 1 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая в рамках ответных мер против демпинга. На прошлой неделе Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили, обсуждая защиту собственного автопрома. В 2024 году в ЕС ввели пошлины на китайские электромобили, обосновав их необходимостью защитить европейских производителей.

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    14 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете

    Politico: Глава Счетной палаты ЕС увидел риск роста коррупции в бюджете

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Европейской счетной палаты Тони Мерфи заявил, что предложенная Еврокомиссией реформа семилетнего бюджета ЕС может осложнить контроль за расходованием средств и повысить риск коррупции.

    Европейская комиссия предлагает изменить долгосрочный бюджет ЕС после 2027 года так, чтобы значительная часть средств распределялась более гибко между разными целями, включая миграцию, сельское хозяйство и региональное развитие, что, по оценке Европейской счетной палаты, может затруднить обнаружение злоупотреблений, пишет Politico.

    Тони Мерфи отметил, что ключевые элементы реформы размывают картину для контролеров: «Нам становится сложнее отслеживать движение денег», – сказал он, добавив, что странам фактически говорят: получайте крупные суммы и сами следите за порядком, превращая систему в «самоконтроль». По его словам, расширение свободы маневра для национальных правительств усложнит отслеживание реального использования средств.

    Счетная палата напомнила, что уже сейчас ошибки при расходовании бюджета ЕС растут: за последний год они затронули операции примерно на 5 млрд евро, и при новой системе, где у национальных аудиторов разные полномочия и методики, такую цифру может стать невозможно даже оценить. Руководитель аппарата Мерфи Вольфганг Штольц указал, что работа национальных аудиторских органов год за годом оказывается «не полностью надежной».

    Комиссия в заявлении защитила свою инициативу, подчеркнув, что ключевые принципы действующей системы контроля сохранятся и что национальные органы «хорошо функционируют», хотя Брюссель оставит за собой право требовать от столиц корректировки планов или введения механизмов исправления. Одним из нововведений станет включение Общей сельскохозяйственной политики в крупный интегрированный фонд национальных и региональных партнерских планов, тогда как сейчас ее проще проверять отдельно, без «смешивания в одном мешке», на чем настаивает Мерфи.

    Источники Politico напоминают, что субсидии на сельское хозяйство и развитие регионов уже становились объектом злоупотреблений – от фиктивных пастбищ в Греции до средств на сельский туризм в Словакии, ушедших на роскошные виллы для состоятельных владельцев. Моделью для новой схемы распределения служит фонд восстановления после пандемии, который, по словам Мерфи, позволил странам быстрее направлять средства, но сделал траты более непрозрачными: вместо проверок на местах публикация ограничивается списком ста крупнейших получателей в год, и, как подчеркнул он, остается неясным, «где на самом деле оказываются деньги ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидеры пяти стран ЕС призвали сократить параметры нового бюджета союза. Летом венгерский министр по делам ЕС Янош Мадьяр заявил о выполнении Будапештом условий для получения замороженных средств ЕС. В прошлом году Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования неправительственных организаций из бюджета ЕС.

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