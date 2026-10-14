Минск осудил планы НАТО по превентивным ударам по Белоруссии

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило заявления генерала, представившего так называемую «Теорию победы». Эта концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории страны с применением дронов и наземных роботизированных систем, передает РИА «Новости».
«Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии», – заявили в министерстве.
Дипломаты подчеркнули, что Минск никому не угрожает, а агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. В ведомстве призвали западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы».
В понедельник он пообещал представить план противостояния России.