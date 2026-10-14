Военные НАТО отказались служить в Норвегии из-за холода

NRK: В командном центре НАТО в Норвегии вакантны две трети должностей

Tекст: Мария Иванова

Спустя год после открытия командного центра в Буде заняты лишь 55 из 170 должностей. Из этих 55 человек 30 – норвежцы, и только 15 – из других стран альянса, сообщает NRK.

«Вызывает беспокойство, что люди не хотят приезжать из определенных регионов Европы, потому что здесь бывает и темно, и холодно», – заявил начальник отдела операций НАТО в центре Крис Снейт, передает РИА «Новости».

По словам Снейта, альянс пытается убедить военных перебраться на север. Ожидается, что база начнет полноценно функционировать через год. В ВВС Норвегии в Буде также будет около 70 человек личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике.

В августе Россия негативно оценила предоставление баз в Норвегии для полетов авиации альянса.

В апреле Москва пообещала ответить на вызовы НАТО в Арктике.