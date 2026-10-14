В Приморье пропала 16-летняя воспитанница социального учреждения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты ведут поиски подростка, ушедшего из центра помощи семье и детям 9 октября. В настоящий момент местонахождение девушки остается неизвестным, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Пропавшая родилась в 2010 году. Отмечается, что она плотного телосложения, ее рост составляет 165 сантиметров. У девушки зеленые глаза и волнистые рыжие волосы, подстриженные коротко.

В момент ухода из учреждения она была одета в черные штаны, кеды и куртку цвета хаки.

В воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

В субботу пропавшую в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли в автобусе.