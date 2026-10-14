РЖД и Армения договорились оценить возможности транзита по железным дорогам

РЖД и Армения договорились создать группу по оценке железнодорожного транзита

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе рабочей поездки в Ереван глава холдинга обсудил с главой армянского правительства реализацию концессии по управлению железными дорогами республики, пишет ТАСС.

«В сотрудничестве с армянскими партнерами российская сторона готова обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров», – заявил Белозеров, передает РИА «Новости».

По итогам встречи стороны решили образовать совместную рабочую группу. В РЖД подчеркнули, что открыты к диалогу с правительством Армении и совместной оценке эффективности концессионного соглашения, а также намерены твердо придерживаться всех взятых на себя обязательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

В апреле Москва отправила пять вагонов зерна в республику транзитом через Азербайджан.