Tекст: Дмитрий Зубарев

«Омск… 2 января 1976 года», – сказал Кузнецов, представляясь в суде, и отметил, что является гражданином Украины, передает РИА «Новости». На вопросы судьи он отвечал на русском языке.

Первое заседание по делу Кузнецова началось в Высшем земельном суде Гамбурга. Всего до конца января 2027 года запланировано 24 судебных слушания.

Мужчину задержали в Италии в августе 2025 года и экстрадировали в Германию. В июне Федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинения в соучастии в координации теракта на газопроводах и пособничестве в военном преступлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

Суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве газопроводов.

В городе началась акция с призывом создать комиссию по расследованию инцидента.