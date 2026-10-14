Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград

Eesti Ekspress: Эстония решила закрыть резервный газопровод в Калининград

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует вывести из эксплуатации участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Eesti Ekspress.

Две нитки трубопровода протяженностью 22 км пролегают из России через юго-восток Эстонии в Латвию, а затем через Литву в Калининград. Инфраструктура принадлежит эстонской компании Elering. Москва использует этот маршрут по договору в качестве резервного пути снабжения российского эксклава на случай поломки основного транзита через литовскую территорию или плавучего терминала.

Выяснилось, что эстонские политики, отвечавшие за энергетическую отрасль в последние годы, не были в курсе вопросов, касающихся этого газопровода. Узнав о ситуации, Михал решил остановить работу ветки. Он поручит министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо провести переговоры с Латвией, где располагается запорный клапан, чтобы труба больше не открывалась для транзитных поставок.

Фактически топливо в Калининград по этому маршруту сейчас не идет, поскольку осенью 2022 года Эстония запретила импорт газа из России. Тем не менее у российской стороны до сих пор сохранялась техническая и юридическая возможность резервировать пропускную способность магистрали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

До этого генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения Москвы о защите региона.

Посольство России предупредило о последствиях блокады Калининграда.