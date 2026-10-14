Власти объявили о завершении ремонта на ряде российских НПЗ

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, ряд российских нефтеперерабатывающих заводов возобновили работу после завершения ремонтов, передает ТАСС.

«Ситуация улучшается. Вчера мы проводили очередной штаб вместе с регионами, с Министерством энергетики, с федеральными органами исполнительной власти. У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад», – сказал Новак.

Он подчеркнул, что стабилизация также связана с повышением уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры. По словам вице-премьера, предприятия продолжают усиливать защиту от возможных атак, сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак поручил активизировать снабжение регионов топливом.

В понедельник он допустил экспорт российского дизтоплива в объеме 3,5 млн тонн в месяц.

На прошлой неделе вице-премьер пообещал полностью снабдить отечественный рынок дизелем.