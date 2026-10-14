МИД: Проведение российско-арабского саммита остается на повестке дня

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается отдельного российско-арабского саммита, вопрос, безусловно, в повестке дня. Мы подбираем подходящее время для этого. Конечно, это уже будет не в текущем году», – заявил Борисенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва рассчитывает реализовать план проведения саммита после того, как ситуация в регионе стабилизируется.

Кроме того, замминистра отметил, что Россия пока не получала специальных запросов о посредничестве в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. При этом Москва находится в контакте с Эр-Риядом и довела до представителей движения «Ансар Аллах» сигнал о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.

Во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против них.