  • Новость часаПрокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
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    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня

    МИД: Проведение российско-арабского саммита остается на повестке дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение российско-арабского саммита остается в повестке дня, однако для его организации необходимо дождаться нормализации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    «Что касается отдельного российско-арабского саммита, вопрос, безусловно, в повестке дня. Мы подбираем подходящее время для этого. Конечно, это уже будет не в текущем году», – заявил Борисенко, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Москва рассчитывает реализовать план проведения саммита после того, как ситуация в регионе стабилизируется.

    Кроме того, замминистра отметил, что Россия пока не получала специальных запросов о посредничестве в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. При этом Москва находится в контакте с Эр-Риядом и довела до представителей движения «Ансар Аллах» сигнал о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.

    Во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против них.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе

    МИД вызвал посла Бельгии из-за слов о военных угрозах

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Бельгии Мишель Жеребцофф был вызван в МИД России, где ему заявили о решительном неприятии утверждений бельгийского руководства о якобы исходящих от РФ военных угрозах.

    «Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что откровенно агрессивные высказывания бельгийских представителей, которые целенаправленно выставляют Россию врагом, ведут к дальнейшей эскалации и повышают риск неконтролируемой конфронтации.

    Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия подобных заявлений и снизить уровень антироссийской риторики, которая способствует росту напряженности на Европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы.

    На прошлой неделе экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС.

    В прошлом месяце МИД заявил о росте военно-политических угроз из-за ИИ.

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    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    13 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду

    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ударами по Эр-Рияду и объектам саудовской компании Saudi Aramco в ответ на призыв коалиции к эвакуации из района нефтяного объекта в Сане.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция призвала мирных жителей покинуть территорию нефтяного объекта в столице Йемена Сане, передает ТАСС.

    «Командование объединенных сил коалиции просит гражданских лиц ради их безопасности эвакуироваться с территории Йеменской нефтяной компании – центральной станции Ас-Сабаха в Сане», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    Вскоре после этого военный представитель хуситов Яхья Сариа выступил со встречным предупреждением, пригрозив жестким ответом на любые удары по Сане. Он призвал сотрудников и граждан, находящихся вблизи объектов Saudi Aramco, немедленно покинуть эти территории, назвав нефтяную инфраструктуру королевства законной целью для сил мятежников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. А в воскресенье мятежники призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

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    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

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    13 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Рябков: Новые санкции Евросоюза отрицают сами себя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новые санкционные пакеты Европейского союза в отношении российской нефти отрицают сами себя, поскольку европейские политики уже не знают, что еще придумать.

    Власти европейских стран испытывают очевидные трудности с изобретением новых антироссийских ограничений, поэтому им следует внимательнее изучить списки уже принятых мер. В Европе исчерпали фантазию для усиления давления на Москву, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Эти пакеты, пакетные решения, они уже как бы сами себя отрицают. Они не знают, что придумать. Взяли бы для начала проверили, сколько юридических и физических лиц дублируется в этих пакетах», – заявил Рябков во время общения с журналистами по поводу очередного пакета европейских санкций, касающихся поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник структуры ЕС начали готовить новые санкции против России вопреки сделке Дональда Трампа.

    В понедельник постпредство России сравнило санкции Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

    Позже Брюссель ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь».

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    13 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Екатерининский форум в Москве собрал более тысячи участников из 55 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве III Международного Екатерининского форума, в котором заявил о содействии иностранцам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности.

    Екатерининский форум, открывшийся в НЦ «Россия», объединил более 1,3 тыс. участников из 55 стран. Собравшихся поприветствовал президент Владимир Путин, чье обращение зачитал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Важное место в повестке нынешней встречи занимают такие серьезные, востребованные временем вопросы, как развитие международного гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии, поддержка иностранных граждан, которые связывают свое будущее с Россией, привлечение в нашу страну квалифицированных специалистов. И конечно, в ходе дискуссий вам предстоит обсудить историческое значение манифестов Екатерины II, которые открыли уроженцам европейских стран возможность приехать в Россию, обрести здесь новое Отечество и на протяжении столетий служить ему верой и правдой», – отмечается в обращении главы государства.

    Президент в своем обращении также подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать содействие соотечественникам и гражданам других стран, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности, создавать условия для их профессиональной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Россия на протяжении столетий остается местом притяжения для людей со всего мира.

    «Во времена правления Екатерины II, откликнувшись на ее призыв, в Россию переехали десятки тысяч человек из Европы. Отрадно, что в преддверии 300-летия со дня рождения императрицы Екатерининский форум обращается к этому историческому опыту. Россия открыта для всех, кто разделяет ее духовно-нравственные ценности, уважает культуру и традиции, стремится связать с ней свое будущее. Убежден, что выработанные здесь предложения послужат продолжением многовековой традиции, благодаря которой люди из разных стран находили в России свое новое Отечество», – сказал Сергей Нарышкин.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, переселяющиеся в страну люди не нуждаются в дополнительном убеждении, так как сами являются носителями традиционных ценностей.

    «Нужно предоставлять информацию, четко выстраивать работу по раскрытию возможностей и направлений, в которых может реализоваться потенциал людей. Этим мы и занимаемся», – заявила Захарова.

    Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев напомнил, что за последние годы парламент принял 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    «Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к нашей культуре и традициям. В Госдуме ведется постоянная работа, и она дает результаты. Чем больше мы убираем негатива, тем крепче становится наше многонациональное общество», – сказал Владимир Васильев.

    Ярким событием форума стало торжественное вручение паспортов новым гражданам. Документы получили уроженка Казахстана, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Петербурге Аида Маралова, испанец, глава отдела подготовки видеоконтента редакции интернет-вещания на испанском языке телеканала RT Веас Иниеста Эдуардо и уроженка Германии, профессиональный тренер-берейтор Карин Мартина Штэммлер-Герузель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая на Екатерининском форуме, Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 4 октября консульские учреждения выдали 1989 виз по указу об оказании поддержки иностранцам, не приемлющим политику своих стран.

    Ранее посольство сообщило о росте числа желающих вернуться из Германии соотечественников. А глава МВД Владимир Колокольцев заявил о высокой востребованности института репатриации.

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    14 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    В дельте Нила нашли фрагменты гигантских статуй Рамсеса II

    Министерство древностей Египта сообщило о находке фрагментов статуй Рамсеса II

    Tекст: Антон Антонов

    Археологи обнаружили в дельте Нила фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, фараона Рамсеса II, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

    «В ходе раскопок обнаружены фрагменты двух гигантских статуй, предположительно, принадлежащих фараону Рамсесу II. Первая находка представляет собой голову статуи высотой около 1,6 м, а длина обнаруженного фрагмента второй статуи составляет около 2,4 м», – говорится в заявлении министерства.

    Археологи также нашли блок розового гранита длиной 1,3 м с иероглифическими надписями, содержащими царские титулы Рамсеса II – «Царь Верхнего и Нижнего Египта» и «Сын Ра», передает РИА «Новости».

    Раскопки начались после того, как местный житель сообщил властям об обнаружении каменного блока с надписями на своем земельном участке. Обнаруженные артефакты относятся к эпохе Нового царства, а деревня Бехбейт-эль-Хагар, где ведутся работы, известна остатками крупного храма, посвященного богине Исиде, и археологи продолжают исследования, чтобы установить связь новых находок с храмовым комплексом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские археологи обнаружили древний водопровод к Храмовой горе в Иерусалиме.

    Археологи обнаружили фрагмент «Илиады» Гомера в животе древнеегипетской мумии.

    Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

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    13 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Рябков заявил о сохранении непубличных контактов России и США по Украине

    Рябков рассказал о непубличных контактах Москвы и Вашингтона по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Контакты между Россией и США по вопросам урегулирования ситуации на Украине продолжаются, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По словам дипломата, обсуждение украинского вопроса не прерывалось, однако оно носит закрытый характер, пишет ТАСС.

    «Мы никогда эти контакты не прерывали. Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос непубличный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим», – заявил Рябков журналистам.

    Замминистра подчеркнул, что для российской стороны в данном процессе важен «результат, а не медийный эффект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу украинская делегация на переговорах в Майами была ошарашена условиями возможной сделки между США и Россией.

    В тот же день переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки, предложенной президентом США.

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    14 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.

    В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.

    Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.

    По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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