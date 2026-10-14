Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».

«Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.

Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.