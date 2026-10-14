Участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе

BFMTV: В ходе акций протеста во французском Лионе повредили восемь банков

Tекст: Мария Иванова

Во время демонстраций во французском Лионе к акции присоединились радикалы из движения Black Bloc, которые сломали дверь одного из офисов банка Societe Generale и устроили погром внутри, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

Протестующие разбили экран банкомата и повредили камеры видеонаблюдения. Всего в городе пострадали восемь банков и два страховых агентства.

По оценкам профсоюзов, в массовых акциях по всей Франции приняли участие почти 480 тыс. человек, в то время как власти заявляют о 161,5 тыс. демонстрантов. Масштабные протесты продолжаются уже несколько недель, их причиной стали перегруженное расписание и нехватка преподавателей в школах. По всей стране были задержаны более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетние, а нанесенный ущерб оценивается минимум в 30 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

Во французских городах начались масштабные столкновения протестующих с полицией

На прошлой неделе стала известна сумма нанесенного государству ущерба от действий молодежи.