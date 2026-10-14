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    14 октября 2026, 12:43 • Новости дня

    Госдума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

    Государственная дума ратифицировала соглашение об отношениях с Буркина-Фасо

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о ратификации соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо.

    Документ был подписан в Москве 12 февраля 2026 года, а на ратификацию его внес президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения национальных интересов, а также принципов и норм международного права. Документ устанавливает, что стороны будут осуществлять регулярный диалог по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия.

    Договоренности предусматривают совместную работу в сфере международной безопасности, контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. Кроме того, страны планируют развивать связи в торгово-экономической сфере, энергетике, науке, а также по линии военного и военно-технического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД анонсировал визит президента Буркина-Фасо в Москву.

    В начале месяца российское внешнеполитическое ведомство сообщило о приезде трех африканских лидеров на саммит в столицу.

    В прошлом месяце Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об отношениях с Буркина-Фасо.

    13 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме назначили 145 депутатов ЕР на руководящие должности в комитетах и комиссиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума утвердила депутатов «Единой России» первыми заместителями и заместителями председателей комитетов и комиссий. Как сообщила партия, назначения получили 145 парламентариев. Решения приняты на втором пленарном заседании нижней палаты девятого созыва.

    Первыми заместителями председателей комитетов избраны 57 единороссов. В комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов эти посты заняли Светлана Бессараб, Дарья Лантратова и Владимир Сайбель. В бюджетном комитете первыми зампредами стали Ольга Ануфриева, Леонид Симановский и Глеб Хор, в комитете по энергетике – Геннадий Букаев, Павел Завальный и Юрий Станкевич, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Первыми заместителями председателя комитета по обороне назначены Андрей Красов и Дмитрий Саблин. В комитете по безопасности и противодействию коррупции эти должности получили Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Адам Делимханов, по международным делам – Андрей Климов, Дмитрий Савельев и Шамсаил Саралиев.

    Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Ирина Панькина – по уголовному и административному законодательству. Антон Горелкин занял аналогичный пост в комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Немкин – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Госдума также утвердила заместителей председателей комитетов. В комитете по обороне ими стали Дмитрий Перминов и Эдуард Шонов. Александр Суразов назначен зампредом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, Станислав Кочев – по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    Балдан Цыдыпов вошел в число заместителей председателя комитета по науке и высшему образованию, Александра Родионова – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Дашибал Мункожаргалов стал зампредом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Энвер Набиев – по делам национальностей, Антон Старостин – по молодежной политике.

    В комитете по международным делам заместителями председателя избраны Светлана Журова и Вячеслав Никонов. Евгений Попов назначен зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Зураб Макиев и Александр Шелковой – по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Еще 11 представителей партии получили должности в комиссиях Госдумы. Первыми зампредами стали Раиса Кармазина – в комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты, Василий Пискарев – по депутатской этике, Светлана Разворотнева – по обеспечению жилищных прав граждан, Анатолий Выборный – по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

    Заместителями председателей комиссий избраны Дмитрий Каденков, Евгений Казаков, Марина Секержитская, Александр Жуков, Евгений Ревенко, Александр Якубовский и Жанна Рябцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Госдума создала комитеты по искусственному интеллекту и уголовному праву.

    За день до этого «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов. Тогда была образована фракция «Единая Россия» в Госдуме в составе 350 депутатов.

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    11 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Ливия предложила план реформы Совета Безопасности ООН

    Ливия предложила дорожную карту стран Африки по реформе Совбеза ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполняющий обязанности министра иностранных дел Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур предложил разработать совместную дорожную карту африканских государств по продвижению реформы Совета Безопасности ООН.

    С соответствующей инициативой дипломат выступил на открывшемся в Триполи министерском заседании «Комитета десяти» Африканского союза, передает ТАСС со ссылкой на агентство LANA.

    «Ливия предлагает разработать совместную дорожную карту действий «Комитета десяти», а также поручить послам государств-членов реализацию организованной программы контактов с постоянными членами Совбеза и группами стран, выступающих за его реформирование», – заявил Тахер аль-Баур.

    Инициатива также предусматривает создание механизма периодического отслеживания прогресса и подготовку доклада с рекомендациями для Африканского союза. Глава МИД призвал активизировать координацию между африканскими государствами и расширить взаимодействие с постоянными членами Совбеза ООН.

    Аль-Баур подтвердил приверженность Ливии единой позиции континента, которая предусматривает предоставление Африке двух постоянных мест в Совете Безопасности ООН с правом вето, а также двух дополнительных непостоянных мест для обеспечения справедливого представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров предложил реформу Совета Безопасности ООН.

    В прошлом году Кремль поддержал идею реформирования организации.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    ООН: У берегов Джибути при крушении судна погибли 109 мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красном море у берегов Джибути перевернулось и затонуло судно с мигрантами из Эфиопии, погибли 109 человек, сообщили в ООН.

    Судно, на борту которого находились 305 граждан Эфиопии, направлялось из Джибути в Йемен. Оно затонуло к северу от города Обок в ночь на 9 октября, передает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в структуру ООН.

    «На борту судна находились 305 человек, погибли 109, из которых 15 – дети. 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80», – говорится в сообщении МОМ.

    В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из района Африканского Рога в Йемен и Саудовскую Аравию является одним из основных для нелегальных мигрантов из Восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении судна на озере в Конго погибли 39 человек.

    Число погибших при крушении судна у Кипра достигло 15 человек. К поискам пропавших подключили глубоководное судно.

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    13 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета

    Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2025 год заявил о необходимости повысить эффективность каждого государственного рубля.

    Государственная дума во вторник утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. С докладами перед парламентариями выступили министр финансов России Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА «Новости».

    «Вот сейчас нам не стыдно поддерживать и голосовать за бюджеты, потому что они социально ориентированы, решают проблемы каждого человека», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

    По его словам, в настоящее время у депутатов выросла ответственность независимо от политической принадлежности, поэтому необходимо трезво оценивать сделанное и понимать вызовы, которые преодолевает страна. Володин напомнил, что бюджеты девяностых годов ничего не решали и лишь создавали проблемы.

    Спикер нижней палаты парламента также призвал министерство финансов делать все возможное для повышения эффективности бюджетного рубля, назвав это одним из ключевых ресурсов государства. Он отдельно отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона при передаче соответствующих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минфин сконцентрировал средства бюджета на основных приоритетах.

    В понедельник Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

    В пятницу Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на 580 млрд рублей.

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    12 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    МИД анонсировал визит президента Буркина-Фасо в Москву

    МИД сообщил о скором визите президента Буркина-Фасо на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко сообщил, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в Москву 28-29 октября для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Африканский лидер посетит российскую столицу в конце октября, передает РИА «Новости».

    «28-29 октября президент Буркина-Фасо посетит Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка», – сказал Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

    Дипломат подчеркнул, что республика остается одним из приоритетных партнеров Москвы на континенте, и добавил, что Россия планирует продолжать усилия по расширению многоплановых двусторонних связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел России назвало советскую помощь основой сотрудничества Москвы и Мали.

    В мае ведомство сообщило о превращении Украины в оружейный хаб африканских террористов.

    Сергей Шойгу заявил об усилении взаимодействия российских спецслужб с коллегами из Конго.

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    13 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Володин предрек Макрону и Шольцу судьбу Байдена

    Володин предрек Макрону и Шольцу политическое забвение по примеру Байдена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политические карьеры президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца закончатся забвением, как это произошло с бывшим президентом США Джо Байденом.

    Председатель нижней палаты парламента отметил, что американский политик много «наворотил», однако сейчас о нем никто не вспоминает, передает ТАСС.

    «Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все «Шольцы», «Макроны» уйдут туда же, куда ушел Байден», – сказал Володин.

    Кроме того, председатель Госдумы заявил о постоянных попытках врагов дискредитировать российскую политическую систему. По его словам, оппонентов задевает тот факт, что демократия в стране опирается на волю народа, являясь более открытой и конкурентной.

    Володин подчеркнул, что противники России регулярно упрекают Москву в несоответствии неким стандартам, однако их собственные стандарты представляют собой фактическое отсутствие демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин назвал Украину концлагерем во главе с Владимиром Зеленским.

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    13 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Москалькова назначена полпредом Госдумы в Конституционном суде

    Госдума назначила Татьяну Москалькову полпредом в Конституционном суде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат фракции «Единая Россия» Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Государственной думы в Конституционном суде России.

    Государственная дума приняла постановление о возложении на экс-омбудсмена Татьяну Москалькову функций полномочного представителя нижней палаты парламента в Конституционном суде, передает ТАСС.

    В соответствии с регламентом должность полпреда Госдумы в суде может занять депутат, имеющий ученую степень по юридической специальности. Срок полномочий представителя не должен превышать срок работы Думы девятого созыва.

    «Когда речь зашла о новом полномочном представителе в Конституционном суде, и услышав фамилию Москальковой Татьяны Николаевны, единодушно, все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения, говоря, что Татьяна Николаевна хорошо известна и взаимодействовала с Конституционным судом. И имеет там авторитет», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.

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    12 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Кабмин поддержал ужесточение наказания за призывы к терроризму

    Кабмин поддержал ужесточение наказания за призывы к терроризму и беспорядкам

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство поддержало законопроект, предусматривающий усиление наказания за публичные призывы к терроризму, массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти.

    Кабинет министров России одобрил проект закона, который ужесточает уголовную ответственность за публичные призывы к массовым беспорядкам, терроризму, а также за применение силы против представителей власти, передает ТАСС.

    «Законопроект направлен на усиление защиты граждан, общества и государства от угроз экстремистского и террористического характера, а также на совершенствование правовых механизмов противодействия преступлениям в сфере общественной безопасности и порядка управления», – говорится в официальном отзыве правительства.

    Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Эдуард Валеев. Предложенные ими изменения в Уголовный кодекс предполагают более строгое наказание за пропаганду терроризма, а также за распространяемые в интернете и СМИ призывы к насилию над гражданами и массовым беспорядкам.

    В прошлом году в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии.

    Суд ранее вынес заочный приговор блогеру Каролине Гляненко (в списке террористов и экстремистов) за склонение к экстремизму.

    Во вторник СМИ назвали грозящий Юрию Дудю (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов) срок по делу о призывах к терроризму.

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    12 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям

    Силуанов: Бюджет на 2027–2029 годы подготовлен с учетом любых сценариев

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы разрабатывался с учетом устойчивости к любым изменениям на мировых рынках и особого внимания к эффективности расходов.

    Правительство при подготовке финансового документа на предстоящую трехлетку сфокусировалось на повышении отдачи от направляемых в госсектор средств, передает РИА «Новости».

    «Бюджет был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики», – сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Министр отметил, что кабмин пересмотрел решения для повышения адресности социальной поддержки, приоритизации начатых объектов капитального строительства, а также реализации программ льготного кредитования и снижения бюджетных рисков.

    Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. За несколько дней до этого кабмин одобрил проект нового трехлетнего финансового документа.

    В сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

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    12 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Власти Мали заявили о поддержке террористов украинской военной разведкой

    Власти Мали заявили о поддержке боевиков украинскими наемниками и разведкой

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент комиссии по обороне переходного совета Мали Фусейну Уаттара заявил, что действовавшие на территории страны террористические группировки получали поддержку от украинских наемников и военной разведки Украины.

    По словам Уаттара, террористы в Мали спонсировались, вооружались колониальными державами и также пользовались поддержкой украинских наемников, особенно военной разведки Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что боевики постоянно атаковали позиции малийской армии. В связи с этим начиная с апреля генеральные штабы разработали и реализовали стратегию, направленную не просто на возвращение территорий, но и на полное уничтожение террористических формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперт рассказал о подготовке африканских наемников в Ливии украинцами.

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о причастности украинских наемников к террористической деятельности в Африке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Мали при помощи России вернуло себе стратегически важный город.

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    13 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Армия Мали согласовала с Африканским корпусом все действия при взятии Кидаля

    Армия Мали взяла Кидаль при поддержке операторов БПЛА Африканского корпуса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Мали при освобождении города Кидаль от террористов полностью координировали свои действия с Африканским корпусом Минобороны России, заявил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета страны Фусейну Уаттара.

    В ходе освобождения Кидаля малийские военные согласовывали все свои шаги с российскими специалистами, передает ТАСС.

    «Что касается Африканского корпуса Минобороны России, могу сказать, что наши силы обороны ничего не делали в их отсутствие. Все было скоординировано с ними от начала и до конца, они участвовали во всех операциях, а их вклад, техническая подготовка и мастерство оказались поистине неоценимыми», – заявил Уаттара.

    Политик добавил, что особый вклад в успех операции внесли операторы беспилотников Африканского корпуса. Они сумели обнаружить все ловушки и засады боевиков на подступах к населенному пункту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти африканской республики заявили о поддержке действующих в стране террористов украинской военной разведкой. До этого армия Мали выбила боевиков с укрепленных позиций на северо-востоке страны. Мали при помощи России вернула себе стратегически важный населенный пункт.

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    13 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    В Госдуме объяснили порядок получения налогового вычета за лечение

    Депутат Куринный назвал сложные операции условием возврата 13%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, при этом за дорогостоящее лечение – 13% от всей потраченной суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

    «По обычному лечению вернуть можно до 19,5 тыс. рублей за год. По дорогостоящему – сложные операции, ЭКО, имплантация или гемодиализ – 13% от всей потраченной на него суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ», – заявил депутат Госдумы Алексей Куринный, передает РИА «Новости».

    Чтобы получить вычет за медицинские услуги, включая платные анализы и стоматологию, необходимо быть налоговым резидентом России и уплачивать НДФЛ в год оплаты лечения. Оформление возможно ежегодно или раз в три года.

    При оплате лечения за родственников требуется подтверждение родства. Самым удобным способом Куринный назвал оформление вычета через личный кабинет на сайте ФНС, где система автоматически рассчитает сумму возврата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам разъяснили причины отказа в налоговых вычетах ФНС.

    Между тем ведомство опровергло сообщения о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ.

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    13 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Правительственные войска Эфиопии заняли город Адуа без боя

    Al Jazeera: Вооруженные силы Эфиопии установили контроль над городом Адуа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительственные силы Эфиопии без боя вошли в стратегически важный город Адуа на севере страны после отступления повстанцев.

    Правительственные силы Эфиопии и союзные ополченцы заняли город Адуа после отхода бойцов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), пишет Al Jazeera.

    Местные жители рассказали, что в городе закрыты все магазины, а многие государственные учреждения, включая больницу, подверглись разграблению. На прошлой неделе правительственные войска также установили контроль над столицей региона Тыграй – городом Мэкэле.

    В воскресенье авиакомпания Ethiopian Airlines впервые с сентября возобновила полеты из Аддис-Абебы в Мэкэле. «Я хотел бы заверить вас в том, что мы принесем видимые перемены, перемены, превосходящие простую надежду», – заявил бывший лидер региона Тыграй Гетачеу Реда по прибытии в аэропорт.

    Власти Эфиопии обвинили Эритрею, Судан и Египет в поддержке альянса повстанцев. Хартум и Каир отвергли обвинения в причастности к конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эфиопские беспилотники нанесли удар по войскам Эритреи в регионе Тыграй. В начале месяца власти Эфиопии обвинили соседнюю страну в участии в боевых действиях на стороне повстанцев. В прошлом месяце начальник эфиопского Генштаба заявил о поддержке вооруженных отрядов со стороны Египта и Судана.

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    12 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Володин назвал Украину концлагерем во главе с Зеленским

    Спикер Госдумы Володин назвал Украину концлагерем во главе с Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государствам, предлагающим идеи по урегулированию конфликта, необходимо осознавать превращение Украины в концлагерь.

    «Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и «коалицией желающих», – заявил Володин. Он отметил, что выступающим с инициативами по урегулированию странам следует понимать этот факт, а также признать оккупацию Украины Англией, Германией и Францией, об этом Володин написал в «Макс».

    По его словам, на украинской территории перестали работать законы, политическая система разрушена, а население запугано. Политик добавил, что власти запретили любую конкуренцию и закрыли средства массовой информации, имеющие альтернативную точку зрения.

    Председатель Госдумы подчеркнул, что коллективному Западу не нужна независимая Украина. Он уточнил, что западные страны делают все для сохранения своего влияния, продолжая поставки вооружений и снарядов, поскольку жители республики остаются для них лишь расходным материалом, а в ходе спецоперации России противостоит именно коллективный Запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Володин назвал поддержку Украины стратегической ошибкой руководства Германии.

    Политик отметил использование Киева западными странами для сдерживания развития России.

    Летом спикер Госдумы заявил о срыве планов Запада по остановке развития страны.

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    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника.

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