Вылет российских гимнастов на чемпионат мира задержали на семь часов

Сборная России по гимнастике на семь часов застряла в аэропорту Внуково

Tекст: Мария Иванова

Спортсмены не смогли вовремя отправиться в Нидерланды из-за проблем с авиасообщением, передает ТАСС.

«Ситуации бывают разные в спорте. Откладывали рейс, закрытое небо. Поэтому мы все ждем, рейс отложили на семь часов», – заявил Андреев.

По его словам, команде уже поменяли билеты на рейс из Стамбула в Амстердам. Тренер выразил надежду, что гимнасты прибудут в Роттердам, где с 17 по 25 октября пройдут соревнования, к девяти часам вечера. Изначально планировалось, что команда приземлится в Нидерландах в 17:25.

Андреев добавил, что гимнасты тяжело переносят длительное ожидание, так как им пришлось встать ночью и поехать в аэропорт задолго до начала регистрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Олимпийский комитет потребовал лишить чемпионат мира по гимнастике олимпийского квалификационного статуса.

Федерация спортивной гимнастики решила обратиться в МОК из-за проблем с въездными документами у спортсменок.

В пятницу власти Нидерландов не выдали визы российским гимнастам для участия в мировом первенстве.