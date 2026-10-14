У старшего брата папы римского Льва XIV диагностировали рак

CBS: У 74-летнего старшего брата папы римского Льва XIV выявили рак

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Телеканал CBS сообщил, что у старшего брата папы римского Льва XIV Луи Превоста подтверждена множественная миелома. Информацию о состоянии его здоровья раскрыла супруга Дебора Превост, передает РИА «Новости».

По словам жены, впервые рак у мужчины диагностировали в 2017 году. После прохождения лечения в 2019 году он вышел в ремиссию, однако три месяца назад случился рецидив. В настоящее время брат понтифика проходит клиническое обследование в больнице.

Миелома является злокачественной опухолью, которая подавляет нормальное кроветворение, разрушает кости и вырабатывает белки, повреждающие внутренние органы.

Накануне стало известно об успешной операции самого папы римского Льва XIV. Понтифику удалили нижнюю долю правого легкого, а гистологическое исследование подтвердило наличие аденокарциномы, которая также является одним из вариантов рака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого.

Во вторник Лев XIV отправился в больницу для хирургического вмешательства.

В воскресенье глава католической церкви сообщил о предстоящей операции.