Депутат Нидерландов отчитала министра обороны за объявление России врагом

Представитель Социалистической партии обратила внимание на недопустимость заявлений об открытой вражде с другим государством, передает РИА «Новости».
«Когда ты называешь страну «нашим врагом» – это не семантическая дискуссия. Это очень легкомысленное отношение к нашей безопасности», – написала Доббе.
Ранее слова главы нидерландского Минобороны о том, что Россия выступает врагом королевства, спровоцировали острую дискуссию. Журналист Эрик ван де Бейк обвинил министра в попытке втянуть Нидерланды в вооруженный конфликт с Москвой. После этого российское посольство потребовало от Гааги официальных разъяснений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российское посольство потребовало от Гааги разъяснений из-за слов министра обороны.
Глава нидерландского военного ведомства публично назвала Россию врагом.