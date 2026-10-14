Подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае

В Пермском крае 13-летний подросток сорвался со скалы

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 5 октября. Мальчик забрался на скалу и упал с высоты около 20 метров из-за неосторожных действий, передает ТАСС.

«Ребенок продолжает лечение в больнице, находится в тяжелом состоянии. Врачами ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в Минздраве.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что мужчина, сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг в Докузпаринском районе, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу Махачкалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Пермском крае утонула девочка-подросток после опрокидывания лодки.