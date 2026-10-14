Въездной турпоток в Россию вырос на 17%

Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Минэкономразвития принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Растет въездной туризм – плюс 17% за восемь месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом», – заявил Решетников.

По словам министра, туристическая отрасль планомерно развивается. По программе льготного кредитования поддержку получили 300 отелей на 63 тыс. номеров, введено 46 объектов на 10,2 тыс. номеров.

Также за счет субсидирования с 2022 года появилось 12 тыс. номеров в модульных гостиницах, а в ближайшие два года планируется ввести еще более семи тысяч. С помощью льготных кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты: уже введены в эксплуатацию пять аквапарков, два горнолыжных комплекса и круглогодичный парк развлечений в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%.

Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

До того Россия и Восточный Тимор договорились о проектах в энергетике и туризме.