Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках

Tекст: Дарья Григоренко

Мессенджер «Макс» внедрил систему предупреждений о подозрительных ссылках и автоматическое включение безопасного режима для пользователей, с которыми пытались связаться мошенники, передает РАПСИ.

«Дополнительно для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, автоматически включается безопасный режим на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги», – рассказали разработчики.

При переходе по ссылке автоматизированная система проверяет ее на наличие угроз в режиме реального времени. Если адрес признан опасным, человек увидит всплывающее уведомление. О включении защиты пользователь получит сообщение от специального бота. При необходимости режим можно отключить в разделе настроек безопасности. По истечении суток он деактивируется автоматически, если не были изменены параметры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах».

В начале месяца на портале запланировали ввести «красную кнопку» для защиты от мошенников.