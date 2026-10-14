Еврокомиссия профинансировала установку антидроновых башен на границе Литвы

МВД Литвы: ЕК выделит 32 млн евро на башни с радарами у границы

Tекст: Мария Иванова

«Согласно плану, в пограничной зоне с использованием выделенных Еврокомиссией 32,1 млн евро предстоит построить башни с оборудованием по наблюдению за воздушным пространством, радарами и системами нейтрализации беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении службы охраны госграницы, передает ТАСС.

Проект стартует в декабре этого года, а его окончание запланировано на декабрь 2029 года. В рамках программы погранслужба Литвы также приобретет дроны ближнего и дальнего радиуса действия и организует подготовку операторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

В среду Вильнюс решил привлечь армию к охране границы с Россией.

В начале месяца Литва начала внедрять украинскую систему обнаружения беспилотников.