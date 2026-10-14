Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователи сервиса Mail.Ru в России столкнулись со сбоями в его работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на детектор по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Количество жалоб за час к 11.44 мск превысило 5,5 тыс., а за сутки достигло семи тысяч. Первые сообщения о неполадках начали поступать около 11.00 мск.

Наибольшее число жалоб поступило из Петербурга. О неполадках также сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.

На прошлой неделе пользователи в России жаловались на сбои в работе «Яндекс Почты».

Пользователи сообщали о неполадках в мобильном приложении Т-Банка.