Пьяный житель Саранска избил охранника автозаправки в Пензенской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ночью нетрезвый 35-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром АЗС в Лунинском районе из-за медленного обслуживания клиентов. После этого он начал придираться к 55-летнему охраннику и во время ссоры ударил его по ребрам, указало ведомство на своем сайте.

Пострадавшему был диагностирован вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся с места происшествия, однако вскоре его личность установили сотрудники уголовного розыска.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Летом охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

В прошлом году в Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских.

Суд арестовал мужчину за избиение главы района в Пензенской области.