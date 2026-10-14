Проектную стоимость реконструкции Шуховской башни оценили в 700 млн рублей

Проектную стоимость реставрации Шуховской башни оценили в 700 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Работы начнутся в октябре 2026 года и продлятся не менее трех лет, пишет RT.

«Проектно определено на сегодня, что стоимость работ будет 700 млн рублей. Именно такую стоимость подтвердила экспертиза. И это те работы, которые сегодня четко прописаны», – заявил Белявский.

При этом он добавил, что окончательная сумма может измениться в ходе работ, так как состояние некоторых элементов можно будет оценить только после разбора конструкции. «К сожалению, в этом процессе много неизвестных. Но мы надеемся, что проектная стоимость останется плюс-минус в этих параметрах», – отметил он.

Сооружение будут разбирать поэтапно. Детали обследуют на специальной площадке в Подмосковье, где часть из них восстановят, а непригодные заменят новыми. После этого башню вновь соберут на историческом месте.

«Всё, что можно сохранить, будет сохранено. А что нельзя – в точности повторено и поставлено на свое место», – подчеркнул Белявский.

В дальнейшем РТРС планирует открыть башню для посетителей, организовать экскурсии и создать музей с историческими деталями, не подлежащими повторному использованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Москве решили начать реконструкцию Шуховской башни.