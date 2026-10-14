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    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    14 октября 2026, 11:50 • Новости дня

    Акция с призывом создать комиссию по делу «Северных потоков» началась в Гамбурге

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» гражданин Украины Сергей Кузнецов будет присутствовать на первом заседании суда в Гамбурге, где проходит акция с требованием объективного расследования диверсии.

    У Высшего земельного суда в Гамбурге проходит акция немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) с требованием сформировать парламентскую комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», передает РИА «Новости».

    Партия считает, что находящийся на скамье подсудимых Сергей Кузнецов был лишь исполнителем диверсии, а истинные интересанты обойдены вниманием суда. Ранее Бундестаг отклонил аналогичное предложение оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» о создании комиссии.

    В среду суд проводит первое заседание по делу Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. Всего до конца 2026 года запланировано 16 заседаний, а также назначены дополнительные на январь 2027 года.

    «Завтра он будет присутствовать. Что касается последующих заседаний, я не знаю, но участвовать в них, безусловно, является его правом», – заявил итальянский адвокат украинца Никола Канестрини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».

    Британская газета The Times отметила создание проблем для ФРГ и Украины из-за этого суда.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков диверсии.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

    На ваш взгляд
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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

    Комментарии (9)
    14 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    В Гамбурге начался процесс над украинским военным по подрыву «Северных потоков»
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Гамбурге перед судом предстал офицер украинского спецназа Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура обвиняет в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

    В Гамбурге начался процесс над украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море в сентябре 2022 года; на заседании он проходит под обозначением Сергей К. из-за норм германской защиты данных, пишет The Guardian.

    По версии прокуратуры, офицер украинских сил спецназначения выступал пособником военных преступлений, атаковав гражданскую инфраструктуру, устроив взрыв и повредив имущество, а также нарушив работу коммунальных служб. Кузнецову вменяют подготовку и подрыв не менее четырех зарядов весом до 27 кг каждый на глубине около 80 м у датского острова Борнхольм; следствие считает, что в операции участвовали еще шесть человек, включая четырех водолазов, специалиста по взрывчатке и капитана арендованной яхты.

    Следователи указывают, что преступники использовали яхту и взрывчатку с таймерами, а Кузнецов в момент подрыва, согласно его военному удостоверению, находился на действительной службе. В июле немецкая прокуратура обвинила украинские «государственные структуры» в заказе атаки, заявив: «Целью было навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам и не позволить России использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий». Киев и сам Кузнецов отвергают причастность к диверсии.

    Подрывы 26 сентября 2022 года сильно повредили «Северный поток – 1», который до августа того же года был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а также затронули «Северный поток – 2», готовый к запуску, но так и не введенный в эксплуатацию. Немецкое правительство, осознавая политическую чувствительность того, что союзник обвиняется в атаке на инфраструктуру другой союзной страны, уклоняется от комментариев по поводу процесса.

    Кузнецова задержали в августе 2025 года во время семейного отпуска в Италии, куда он прибыл по поддельному паспорту; местная полиция сообщила, что он сдался без сопротивления, а в ноябре его экстрадировали в Германию. Другой подозреваемый, украинец Владимир Журавлев, монтажник кондиционеров и дайвер-любитель, был арестован в Хорватии по европейскому ордеру, сейчас он добивается убежища и оспаривает выдачу, отрицая участие в диверсии.

    Попытка Газпрома, владеющего «Северным потоком – 2», выступить в процессе в качестве сопотерпевшего была отклонена судом, который признал, что хотя ремонт газопроводов обойдется дорого, их восстановление экономически возможно. Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за сближение с Москвой и набирающая популярность, использует дело о подрыве «Северных потоков» для требований прекратить помощь Киеву и возобновить поставки дешевого российского газа в Германию.

    По данным издания, Кузнецов намерен сохранить право не давать показания; его защита собирается представить заверенные показания двух командиров, подтверждающих, что офицер не имеет права раскрывать детали своих действий как военнослужащий. В Высшем земельном суде Гамбурга назначены 16 заседаний до 17 декабря, ожидается продолжение слушаний в январе и феврале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков подрыва газопроводов «Северный поток». В четверг представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в нежелании полноценно расследовать диверсию на этих газопроводах и передавать данные России. В апреле 2026 года газета WSJ со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский устно согласовал операцию по подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Власти ФРГ запланировали создать газовый резерв за счет взносов с граждан

    Reuters: Германия профинансирует создание газового резерва за счет граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии решило сформировать национальный чрезвычайный запас газа путем введения нового целевого сбора с населения.

    Правительство Германии планирует создать национальный чрезвычайный резерв газа и оплатить его за счет целевого сбора с домохозяйств, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно законопроекту, сбор покроет прогнозируемые расходы на формирование резерва, которые за первые 10 лет могут достичь 3,08 млрд евро. Взимание средств начнется 1 октября 2027 года. Ожидается, что для среднестатистической семьи дополнительные расходы составят от 3,77 до 7,20 евро ежегодно.

    Запас в объеме 24 ТВтч газа необходим для обеспечения дополнительных объемов топлива на случай чрезвычайных ситуаций, диверсий или сбоев в работе критически важной инфраструктуры. Такого объема хватит, чтобы полностью компенсировать прекращение работы крупнейшего газоимпортного объекта страны в течение 30 дней.

    Инициатива продвигается вопреки критике со стороны депутатов от правящей коалиции. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать разработку документа, хотя ранее глава ведомства Катерина Райхе допускала возможность финансирования проекта напрямую из федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.

    В августе в Германии потребовали запустить «Северный поток» из-за полупустых хранилищ.

    До этого власти страны исключали возможный дефицит газа зимой.

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    13 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Полиция Баварии объяснила причину ЧС в аэропорту Нюрнберга

    Полиция Баварии: ЧС в аэропорту Нюрнберга вызвал сигнал о захвате самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Чрезвычайная ситуация в аэропорту Нюрнберга возникла из-за сигнала о захвате воздушного судна, который поступил из кабины пилотов.

    «Из кабины был отправлен код «7,5 тыс.» (предупреждение о захвате самолета), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолетов», – говорится в сообщении полиции Баварии в соцсети.

    Ранее стало известно, что ЧС в аэропорту связана с рейсом с греческого острова Корфу. По информации Bild, это был самолет авиакомпании Corendon Airlines, который перед посадкой сопровождали истребители Eurofighter, передает ТАСС.

    Утром во вторник работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена после того, как три пилота независимо друг от друга сообщили о неопознанном летательном объекте, предположительно дроне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга.

    Утром аэропорт закрыли из-за неопознанного летающего объекта.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    14 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине

    ZDF: В Берлине СДПГ и «Зеленые» прервали коалиционные переговоры с Левой партией

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров о формировании правительства Берлина с Левой партией, сообщает ZDF.

    «После первого заседания парламентской фракции Левой партии в Берлинской палате представителей «зеленые» и СДПГ приостановили предварительные переговоры с Левой партией о формировании правительства», – сообщает ZDF.

    Одним из условий начала консультаций было подписание соглашения о защите еврейской общины Берлина и признании права Израиля на существование. Остановка переговоров связана с включением во фракцию левых Ванессы Эмде, которую ранее обвиняли в антиизраильской риторике. При этом сопредседатель фракции Тобиас Шульце отметил, что декларацию об осуждении антисемитизма поддержали 44 депутата, включая саму Эмде, передает РИА «Новости».

    «Мы приняли к сведению, что фракция партии «Левые» пришла к иным решениям. Это означает, что мы вынуждены приостановить предварительные переговоры, чтобы оценить, сохраняет ли силу наша договоренность, достигнутая на прошлой неделе», – заявили основные кандидаты «Зеленых» и СДПГ Вернер Граф и Штеффен Крах.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал отказаться от союза с Левой партией, что вызвало резкую критику со стороны ее сопредседателя Элиф Эральп.

    По итогам сентябрьских выборов в берлинскую Палату депутатов левые заняли первое место, набрав 25,7% голосов, и претендуют на пост бургомистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СДПГ, «Зеленые» и «Левые» завершили переговоры о коалиции в Померании.

    «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.

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    13 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Хакеры парализовали строительство подводного тоннеля между Германией и Данией

    Bild: Кибератака прервала стройку тоннеля между Германией и Данией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестные злоумышленники вывели из строя IT-инфраструктуру немецкого консорциума Femern Link Contractors, что практически остановило возведение крупного подводного тоннеля под проливом Фемарнбельт.

    В результате вмешательства на строительной площадке перестали работать электронные пропуска, а сотрудникам запретили пользоваться компьютерами и сетью Wi-Fi. Была приостановлена работа некоторых кораблей, часть операций строителям приходится выполнять вручную, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Датская государственная компания Femern A/S подтвердила получение информации об инциденте. Кто именно стоит за кибератакой на компьютерные системы консорциума, пока неизвестно.

    Тоннель длиной 18 км соединит датский город Редбюхавн и немецкий Путтгарден. Он должен стать самым длинным погружным тоннелем в мире и будет включать четырехполосную автомобильную дорогу, а также двухпутную железную дорогу. Открытие объекта запланировано на 2029 год. Время в пути составит 10 минут на машине и семь минут на поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти ФРГ разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки.

    МИД Германии вызвал российского посла из-за действий хакеров. В 2024 году немецкое МВД подверглось кибератаке.

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    13 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за неопознанного летающего объекта

    Dpa: Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за возможного появления беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии аэропорт Нюрнберга временно прекратил прием и отправку рейсов после того, как несколько пилотов сообщили о появлении в зоне полетов неопознанного аппарата.

    Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы из-за неподтвержденной чрезвычайной ситуации в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Работа аэропорта была ограничена еще во вторник утром. Это произошло после того, как три пилота независимо друг от друга доложили диспетчерам о неизвестном летательном объекте. Предполагается, что в районе аэродрома мог появиться коммерческий или самодельный беспилотник.

    Немецкая полиция незамедлительно приняла меры для обнаружения аппарата. К поискам нарушителя воздушного пространства привлекли полицейский вертолет, однако пока эти усилия не увенчались успехом и объект не найден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления неустановленных беспилотников.

    Летом в Германии возле аэропорта нашли начиненный взрывчаткой дрон.

    Журналисты заявили о возможной инсценировке Киевом атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.

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    13 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга

    Полиция Баварии не обнаружила угрозу в аэропорту Нюрнберга

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция федеральной земли Бавария сообщила, что проверка после объявления чрезвычайной ситуации в аэропорту Нюрнберга не выявила угрозы, инцидент был связан с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу.

    Аэропорт Нюрнберга объявил о чрезвычайной ситуации и приостановил работу, после чего полиция федеральной земли Бавария провела проверку и не выявила опасности, передает ТАСС.

    «Проверка на месте показала, что угрозы нет», – говорится в сообщении полиции в соцсети.

    В полиции подтвердили информацию газеты Bild о том, что объявление чрезвычайной ситуации было связано с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу. Правоохранители уточнили, что самолет приземлился в Нюрнберге по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник неопознанный летающий объект вынудил аэропорт Нюрнберга приостановить работу.

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    14 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    The Times: Суд по «Северным потокам» создал проблемы для ФРГ и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Судебный процесс в Гамбурге над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым по делу о подрыве газопроводов может поставить немецкое и украинское правительства в крайне неловкое положение, сообщает британская газета Times.

    По данным газеты Times, судебное разбирательство в Германии по делу об уничтожении трубопроводов может обернуться серьезными проблемами для Берлина и Киева, передает РИА «Новости».

    В среду высший земельный суд Гамбурга проводит первое заседание по уголовному делу в отношении украинца Сергея Кузнецова. Он обвиняется в координации атак на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Всего инстанция планирует провести 16 слушаний до 17 декабря.

    Журналисты издания отмечают, что судебное разбирательство в Германии способно скомпрометировать немецкое и украинское руководство. Кроме того, дело предоставит критикам поддержки властей Украины со стороны Берлина весомые аргументы для политических атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге начался процесс над украинским военным по делу о подрыве «Северных потоков».

    В прошлом месяце суд в Хорватии одобрил экстрадицию украинца Владимира Ж. в ФРГ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал черепашьим темп расследования диверсии на газопроводах.

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    14 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян

    Rapporteur: Ирландия отвергла план Германии ограничить визы для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы, действующие только на территории страны выдачи.

    Берлин выступил с инициативой выдавать гражданам России шенгенские визы, которые будут действительны исключительно в пределах выдавшего их государства, чтобы обязать страны, продолжающие принимать российских туристов, нести за это ответственность, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Ирландия заявила, что подобный план не способен обеспечить безопасность и рискует подорвать доверие между государствами Шенгенской зоны.

    Традиционное сопротивление ужесточению ограничений оказывают Франция и Италия, на долю которых приходится большое число выдаваемых россиянам виз, в то время как Германия настаивает на введении лимитов. Ожидается, что Еврокомиссия предложит целевые визовые ограничения в начале следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам.

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    14 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Кнайсль указала на отчаяние немцев из-за кризиса

    Кнайсль: Население Германии теряет терпение на фоне кризиса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Население Германии теряет терпение и может окончательно отчаяться из-за наступающего социально-экономического кризиса, сообщила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Думаю, что в Германии сейчас люди теряют терпение и скоро могут совсем отчаяться», – заявила Кнайсль в интервью изданию 360.ru.

    Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ отметила, что граждане Германии могут выразить стремление к переменам на выборах, однако проблемы в стране продолжают углубляться.

    Она резюмировала, что в Германии наступает социальный и экономический кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Германии призвали готовить медицину ЕС к военному кризису.

    В воскресенье эксперты предрекли расплату Европы за поддержку Киева.

    В субботу премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый российский газ столпом экономики ФРГ.

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    14 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Активисты заблокировали движение транспорта с ядерными отходами в Германии

    DPA: Экоактивисты заблокировали транспорт с ядерными отходами в ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Группа экоактивистов минувшей ночью заблокировала движение транспорта, перевозившего контейнеры с радиоактивными отходами Castor, на федеральной трассе А31 на западе Германии.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    В ходе инцидента были задержаны трое участников акции: 20-летний молодой человек, 30-летняя женщина, а также 37-летний активист. Протестующие спустились на веревках с моста с помощью альпинистского снаряжения в районе развязки Шермбек. У них изъяли баннер с протестными лозунгами.

    Из-за действий активистов график движения спецтранспорта был нарушен, однако к утру колонна достигла промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива в городе Ахаус. На время полицейской операции автомобильный трафик на этом участке автобана перенаправлялся по обходным маршрутам.

    Эта перевозка стала 23-й в рамках вывоза материалов из исследовательского центра в Юлихе. Маршрут транспортировки вызывает споры в немецком обществе. Колонны тяжеловозов преодолевают около 170 км через густонаселенные районы Северного Рейна – Вестфалии. Всего планируется переместить 152 контейнера Castor. Согласно прогнозам регионального министерства экономики, завершить вывоз ядерных отходов удастся не ранее лета 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 заблокировавших трассу экоактивистов.

    Немецкая полиция начала поиски напавшего на энергообъекты экорадикала.

    В августе Финляндия подготовила хранилище ядерных отходов на глубине 450 метров.

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    14 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Суд Гамбурга начал рассматривать дело о подрыве «Северных потоков»

    В Гамбурге начался суд над гражданином Украины из-за подрыва «Северных потоков»

    Высший земельный суд Гамбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва экспортных газопроводов «Северный поток».

    На судебном заседании присутствуют сам подсудимый, представители федеральной прокуратуры Германии, сторона защиты и журналисты, передает РИА «Новости».

    Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии, после чего его экстрадировали в Германию. В июне немецкая прокуратура предъявила украинцу обвинения в соучастии в координации теракта на газопроводах, а также в пособничестве в военном преступлении.

    Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Швеция и Дания назвали случившееся целенаправленной диверсией, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва неоднократно запрашивала данные о ходе расследования, однако ни разу их не получала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Гамбурге началась акция с призывом создать комиссию по делу «Северных потоков».

    Газета The Times указала на создание проблем для Германии и Украины из-за этого процесса.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на оглашение имен заказчиков подрыва.

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