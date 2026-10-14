Запашный: Иностранные артисты столкнулись с давлением из-за поездок в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Запашный, несмотря на угрозы и ограничения, многие зарубежные цирковые артисты продолжают приезжать на выступления в РФ. Некоторым из них поступали звонки с предупреждениями от премьер-министров их государств, передает РИА «Новости».

«Сталкиваются, конечно, они это признают. У нас были артисты, которым звонили на уровне премьер-министров их стран, которые предупреждали их: «Только попробуйте сунуться в Россию». Знаете, надо отдать должное – не все послушались, все равно к нам приехали», – сказал Запашный.

При этом наблюдается потепление в отношениях с зарубежными коллегами. Впервые за четыре года Россия и Испания готовы заключить контракт о проведении международного циркового фестиваля «Золотой слон» в Жироне в 2027 году. В нем примут участие 45 артистов Росгосцирка и Большого московского цирка.

Однако представители Международного циркового фестиваля в Монте-Карло все еще негативно настроены к российской стороне, добавил директор цирка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Запашный сообщил о желании украинских артистов выступать в России.

Летом восхитившийся Москвой нидерландский диджей поплатился концертами на родине.

