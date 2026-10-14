В Оренбурге обнаружили вторую женщину с ножевыми ранениями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи выясняют обстоятельства получения ножевых ранений женщиной, которая была обнаружена в собственном доме в Оренбурге, передает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Сообщалось, что тело другой женщины, ранее пропавшей на территории Оренбурга, было обнаружено с признаками криминальной смерти. При этом в средствах массовой информации распространились сведения об обнаружении в подвале частного дома двух женщин с ножевыми ранениями, одна из которых к тому моменту уже скончалась.

Следствие проверяет все обстоятельства получения ножевых ранений второй женщиной, которая была найдена в собственном доме.

В субботу в Оренбургской области подросток попал в больницу после нападения быка.

Летом пьяный пассажир ударил таксиста отверткой в шею.

Местный житель избил бывших девушек из-за их внезапной дружбы.