Против замглавы администрации Таганрога завели дело о взятке

СК: Замглавы администрации Таганрога стал фигурантом дела о взятке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации г. Таганрога по вопросам городского хозяйства», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о взяточничестве.

В понедельник двукратную победительницу конкурса участковых в Туле арестовали за взятку.

На прошлой неделе разработчика бункера от ядерного удара отправили в СИЗО по делу о взятке.