Против замглавы администрации Таганрога завели дело о взятке

«Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации г. Таганрога по вопросам городского хозяйства», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о взяточничестве.
В понедельник двукратную победительницу конкурса участковых в Туле арестовали за взятку.
На прошлой неделе разработчика бункера от ядерного удара отправили в СИЗО по делу о взятке.