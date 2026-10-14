  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов
    Медведев: Киевская вошь до крови укусила кормящую руку
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    США приостановили продажу оружия союзникам
    Приказ ограничить связь Starshield для ВСУ отдал Белый дом
    14 октября 2026, 11:19 • Новости дня

    В Домодедово и Жуковском ограничили полеты

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

    Tекст: Вера Басилая

    В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – сообщает Росавиация.

    В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

    14 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

    Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

    С вечера вторника до утра среды в сторону Московского региона летели 493 аппарата, передает ТАСС.

    «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Днем ранее в сторону региона летели 417 дронов, из которых 65 уничтожили на подлете к мегаполису.

    Самая массированная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве. Крупные налеты также происходили в августе и начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100.

    На подлете к Москве уничтожили 21 дрон.

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    Комментарии (8)
    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

    Комментарии (45)
    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

    Комментарии (4)
    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

    Комментарии (2)
    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве сгорел маршрутный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.

    На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.

    «На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.

    В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.

    В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 03:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА превысило 100
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще десять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в «Максе» вечером во вторник.

    В ночь на среду он опубликовал ряд сообщений, в которых говорилось, что ПВО отразила атаку еще четырех, 16, десяти, 30 и 15 БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник вечером ПВО сбила еще 20 летевших на Москву беспилотников.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин: ПВО уничтожила 20 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «20 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников.

    Ночная атака дронов на столицу стала одной из крупнейших за год.

    С ночи понедельника в сторону Москвы летели 417 дронов ВСУ, сообщал глава города.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Площадь пожара в выселенном здании в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах города.

    Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве достигла 300 квадратных метров, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в ГУ МЧС по городу заявили, что спасатели получили информацию о возгорании в доме № 17, корпус 3, на Кронштадтском бульваре. Изначально площадь пожара оценивалась в 100 квадратных метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве. В том же месяце ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара в столице. В марте спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре в Москве.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов

    Из-за ограничений в Москве более 30 самолетов направились в другие города

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности, сообщили в пресс-службах аэропортов Москвы.

    Во Внуково не смогли приземлиться 19 бортов, следовавших из Шарм-эш-Шейха, Хургады, Дубая, Петербурга, Астаны, Баку, Пскова, Антальи, Стамбула, Даламана и Сыктывкара. Эти самолеты, по сведениям справочной службы аэропорта, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле, передает ТАСС.

    Еще четыре самолета, шедшие в Домодедово из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады, направили в Нижний Новгород и Петербург.

    В Шереметьево, согласно данным справочной службы и онлайн-табло, пока не прибыли 12 рейсов, в том числе из Челябинска, Саратова, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону столицы.

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА открыть запасы
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    Tesla показала способный перепрыгивать препятствия спорткар Roadster
    В России снизились розничные продажи водки и коньяка