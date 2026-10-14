Fox News: Суд в США разрешил осужденным без насилия иметь оружие

Tекст: Игорь Иножарский

Федеральный апелляционный суд Третьего округа вынес два решения, уточняющих применение запрета на владение огнестрельным оружием для осужденных, пишет Fox News.

Суд оставил в силе ограничение на владение оружием для мужчины, осужденного за угон автомобиля. При этом инстанция постановила, что запрет не может применяться к гражданину Эдварду Уильямсу из-за его прошлых судимостей за вождение в нетрезвом виде, поскольку это преступление не связано с угрозой насилия.

«Право на хранение и ношение оружия имеет пределы, и это один из них: те, кто представляет риск физического насилия при ненадлежащем использовании оружия, могут быть разоружены до того, как этот риск станет реальностью», – заявил судья Стефанос Бибас.

Постановления были вынесены на фоне серии дел, в которых оценивается конституционность современных ограничений на оружие в соответствии с новым правовым стандартом, установленным Верховным судом США в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг охранник суда в США застрелил вооруженного пистолетом и ножом мужчину. В январе суд на Кубани приговорил гражданина США за перевозку оружия. В прошлом году активист Чарли Кирк оправдывал человеческие жертвы ради сохранения права на ношение оружия в Соединенных Штатах.