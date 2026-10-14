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    Приказ ограничить связь Starshield для ВСУ отдал Белый дом
    14 октября 2026, 11:17 • Новости дня

    Суд в США разрешил бывшим преступникам владеть оружием

    Fox News: Суд в США разрешил осужденным без насилия иметь оружие

    Tекст: Игорь Иножарский

    Федеральный апелляционный суд США постановил, что запрет на владение огнестрельным оружием для осужденных не может применяться к некоторым лицам, чьи прошлые правонарушения не были связаны с насилием.

    Федеральный апелляционный суд Третьего округа вынес два решения, уточняющих применение запрета на владение огнестрельным оружием для осужденных, пишет Fox News.

    Суд оставил в силе ограничение на владение оружием для мужчины, осужденного за угон автомобиля. При этом инстанция постановила, что запрет не может применяться к гражданину Эдварду Уильямсу из-за его прошлых судимостей за вождение в нетрезвом виде, поскольку это преступление не связано с угрозой насилия.

    «Право на хранение и ношение оружия имеет пределы, и это один из них: те, кто представляет риск физического насилия при ненадлежащем использовании оружия, могут быть разоружены до того, как этот риск станет реальностью», – заявил судья Стефанос Бибас.

    Постановления были вынесены на фоне серии дел, в которых оценивается конституционность современных ограничений на оружие в соответствии с новым правовым стандартом, установленным Верховным судом США в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг охранник суда в США застрелил вооруженного пистолетом и ножом мужчину. В январе суд на Кубани приговорил гражданина США за перевозку оружия. В прошлом году активист Чарли Кирк оправдывал человеческие жертвы ради сохранения права на ношение оружия в Соединенных Штатах.

    15 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Россия запланировал создать атомную электростанцию на Луне в ближайшие годы

    Лихачев: Россия создаст АЭС на Луне к середине следующего десятилетия

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    О планах строительства объекта на поверхности спутника Земли глава госкорпорации сообщил во время экскурсии для зарубежных ученых в музее «Атом» на ВДНХ, передает ТАСС.

    «К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции», – рассказал Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые заявили о планах выращивать овощи на лунной базе.

    Летом НАСА сообщило о планах строить лунную базу с помощью дронов и искусственного интеллекта.

    В мае американское ведомство допустило создание совместной с Россией базы на Луне.

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    15 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону

    Дробницкий: За продолжение конфликта на Украине отвечает мировой либеральный мейнстрим

    Эксперт: Украина фактически принадлежит Лондону
    @ REUTERS/Paul Hackett

    Возможности Дональда Трампа повлиять на Киев ограничены, поскольку Украина фактически находится под контролем Лондона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, продолжение конфликта на Украине поддерживают лидеры ЕС и политики в США как из Демократической, так и Республиканской партии, которые пытаются сорвать любые мирные инициативы. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ вопреки позиции главы Белого дома.

    «За продолжение конфликта отвечает мировой либеральный мейнстрим. Это европейские лидеры и руководство ЕС, Демократическая партия США и примкнувшая к ней часть республиканцев. По сути, Запад ведет коллективную войну против России», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал быстро закончить конфликт на Украине и снять с себя обязательства по «восточному флангу» НАТО. «Но без жесткого подавления мейнстрима внутри страны и в Европе остановить войну невозможно», – пояснил он.

    Эксперт считает, что в нынешней ситуации у американского президента рычаги влияния на Киев ограничены, «ведь Украина фактически принадлежит Лондону». «Это проявляется и в истории с разведданными и Starlink. Скорее всего, ситуацию создали превентивно, чтобы возбудить Конгресс и отбить у президента желание действовать в этом направлении», – полагает американист.

    По его мнению, кто-то специально распространил сведения, что Трамп или Маск якобы угрожали отключить Starlink и прекратить обмен разведданными. «Конгресс немедленно отреагировал, начал расследование, и Трамп с Маском сразу заявили, что они тут ни при чем», – добавил эксперт. По его мнению, это показывает, что внутренний истеблишмент и внешние игроки пытаются блокировать любые шаги Белого дома.

    Ранее на этой неделе в интервью газете Financial Times Владимир Зеленский рассказал о новых ударах по российским НПЗ. Зеленский сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Британии. В ходе этой поездки он провел в среду встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и посетил официальную аудиенцию у короля Чарльза III.

    В среду вице-премьер России Александр Новак на полях форума «Российская энергетическая неделя» подтвердил, что в этот день ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязанской и Саратовской областях. Новак отдельно подчеркнул: «Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России» заявил, что попытки Украины нанести новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не привели к существенному ущербу.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию

    Путин заявил об ответных ударах по Украине после атак ВСУ на Wildberries и Ozon

    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ответила на украинские атаки на объекты электронной торговли, включая Wildberries и Ozon, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России». По его словам, после ответных действий Киев просит своих спонсоров повлиять на Москву.

    «К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ – и Wildberries, и Ozon. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть», – заявил Путин, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», его слова приводит ТАСС.

    «Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась вокруг энергетических объектов, атаки на которые украинская сторона продолжает. Теперь, по его оценке, это повторяется в отношении платформ электронной торговли.

    «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас», – подчеркнул президент.

    Он уточнил, что Россия наносит ответные удары по энергетике и другим объектам Украины, в том числе центрам обработки данных. «Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать о последствиях», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. В среду российские войска нанесли удары по энергообъектам в Киеве.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские компании приняли меры защиты от украинских атак.

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    15 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
    @ Victor Vizu/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии зимы ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая теплоэлектростанция полностью лишились возможности генерировать электричество для украинской столицы.

    Указанные теплоэлектростанции, которые ранее обеспечивали основной объем генерации для города, полностью утратили возможность производить электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

    Отмечается, что предстоящей зимой Киеву вряд ли удастся избежать прекращения подачи электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию, отключения света будут длиться по восемь-десять часов в сутки.

    В случае сильных морозов и дальнейшего повреждения объектов энергетической инфраструктуры продолжительность отключений может увеличиться до 20 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду свет и вода пропали в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики.

    В воскресенье в Киеве начали экстренно отключать электричество.

    В субботу крупный жилой массив украинской столицы остался без электроснабжения.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    15 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    Путин заявил об отсутствии существенного ущерба НПЗ после украинских атак
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки Украины нанести удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в среду не привели к существенному ущербу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками съезда-форума «Деловой России».

    «Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, тем не менее продолжают», – рассказал глава государства, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

    Путин также упомянул атаки на объекты Wildberries и Ozon. По его словам, после ответных действий России Киев обращается к своим спонсорам с просьбами повлиять на Москву.

    «Они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были, наверное, предусмотреть. Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», – заявил президент.

    По его оценке, такая последовательность событий ранее наблюдалась в энергетике, а теперь повторяется в сфере электронной торговли. Путин сообщил, что российские ответные удары затрагивают энергетические объекты и центры обработки данных: «Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас. И по энергетике тоже – там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет и 69 беспилотников при атаке на завод в Рязани. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении нападений на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

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    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

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    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

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    16 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    Трамп: США приостановили продажу оружия союзникам
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты приостанавливают продажи оружия союзникам до тех пор, пока не будут восполнены собственные арсеналы страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Нам необходимо иметь их у себя. И как только мы пополним запасы, действительно пополним, мы начнем позволять нашим союзникам покупать их у нас», – заявил Трамп в интервью Newsmax, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за нехватку боеприпасов лежит на его предшественнике Джо Байдене, который бесплатно отдавал огромное количество оружия Украине.

    Американский лидер добавил, что его политика в отношении Ирана отличалась от действий Байдена на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг итальянская оппозиция упрекнула власти страны в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду в Кремле сочли преждевременными выводы о сокращении западной военной помощи Киеву.

    До этого Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине.

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    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Полянский: Россия вынуждена готовить ответ на провокации НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на провокации Североатлантического альянса, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Авиация НАТО отрабатывает выполнение ядерных миссий, причем в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Так Полянский прокомментировал учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon и представленный альянсом план по отражению потенциального нападения России, которого, по признанию генерала Алексуса Гринкевича, в НАТО сами не ожидают.

    Постпред на заседании Постсовета ОБСЕ также задался вопросом, понимают ли в Брюсселе, что могут заиграться до прямого ядерного конфликта. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Германия решила направить три истребителя на учения НАТО по ядерному сдерживанию.

    В пятницу альянс анонсировал проведение этих учений.

    В Латвии завершились учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных.

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    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    16 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Владимирская область отразила массированную атаку беспилотников
    Владимирская область отразила массированную атаку беспилотников
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В разных районах Владимирской области отражены атаки БПЛА, во Владимире пресечена попытка удара по объектам тепловой инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

    «В том числе во Владимире противник осуществил попытку нанести удар по тепловой инфраструктуре. Его остановили защитники области», – написал он в своем канале в Max.

    По его словам, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, зафиксированы лишь незначительные повреждения.

    Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, и призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Брянской области приняли дополнительные меры защиты от БПЛА.

    В воскресенье во Владимире восстановили горячее водоснабжение после атаки беспилотников, а также на 80% возобновили энергоснабжение.

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    15 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Мировое время решили отвязать от вращения Земли

    Генеральная конференция по мерам и весам отвязала время от вращения Земли

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная конференция по мерам и весам во Франции приняла резолюцию о переходе на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени с 2027 года без учета вращения Земли.

    Генеральная конференция по мерам и весам на встрече в Версале приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), передает РИА «Новости».

    Новый формат позволит отказаться от корректировки часов, учитывающей скорость вращения планеты. Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие атомных часов привело к неизбежному расхождению эталонов. С 1972 года для синхронизации было добавлено 27 високосных секунд.

    «Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3,6 тыс. секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий», – говорится в резолюции.

    Дополнительным стимулом к принятию решения стало недавнее ускорение вращения Земли. Специалисты опасались, что необходимость впервые вычесть секунду из всемирного времени могла бы вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре.

    В мае ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли. В 2025 году стало известно, что китайская ГЭС «Три ущелья» замедлила вращение планеты.

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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