«Вкусвилл» начал проверку из-за обнаружения кишечной палочки в пасте

Во «Вкусвилле» начали проверку из-за обнаружения кишечной палочки в продукции

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вкусвилл» направил свежую партию пасты «Карбонара» на лабораторные испытания после уведомления Роспотребнадзора о наличии в продукции опасных бактерий, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Ранее Telegram-каналы сообщили об обнаружении кишечной палочки в пасте со сливками из «Вкусвилла» и готовом блюде из «Ленты». По этим данным, обе компании получили уведомления о несоответствии продукции требованиям безопасности.

Ретейлер запросил разъяснения у поставщика, который уже провел внеплановую санитарную обработку цехов и усилил контроль за производством. В компании подчеркнули, что сентябрьские проверки этой продукции отклонений не выявляли, а на микробиологические показатели могли повлиять перепады температуры и микроповреждения упаковки при транспортировке.

В феврале ретейлер начал проверку после отравления школьников пельменями.

В прошлом году суд оштрафовал поставщика сыра для сети за кишечную палочку.

Летом 2025 года опасные бактерии уже обнаруживали в готовых блюдах компании.